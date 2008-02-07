НАШИ РЕЦЕПТЫ ДЛЯ МУЛЬТИВАРКИ
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НАШИ РЕЦЕПТЫ ДЛЯ МУЛЬТИВАРКИ
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|Макар
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Показать ссылку этой темы 13.08.2009 - 18:37 Распечатать
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Рецепты по форуму "Мультиварка", в т.ч. в текстовом варианте и много интересного от ФОРУМЧАН.Прежде чем что то качать, зайдя по ссылке, найдите файл readme.txt и внимательно почитайте, там много нужной и полезной информации.
Борисыч, огромное спасибо!!!
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Мультиварка. Часть 1.
Мультиварка. Часть 2.
Мультиварка. Часть 3.
Мультиварка. Часть 4.
Мультиварка. Часть 5.
Мультиварка. Часть 6.
Мультиварка. Часть 7.
Мультиварка. Часть 8.
Мультиварка. Часть 9.
Мультиварка. Часть 10.
Мультиварка. Часть 11.
Мультиварка .Часть 12.
Мультиварка .Часть 13.
Мультиварка .Часть 14.
Супы, борщи, щи
Блюда из мяса
Баранина, козлятина
Говядина. Телятина
Свинина
Ветчина. Дичь. Кролик.
Из тушёнки
Лагман
Из сердца
Из печени
Почки
Холодец
Язык
Блюда с сосисками и колбасой
Из фарша
Каннелони. Лазанья
Блюда из птицы
Блюда из рыбы, креветок и прочих морских гадов...
Плов
Каши
Овощные блюда, грибы
Салаты. Блюда из яиц
Несладкая выпечка
Сладкая выпечка
Шарлотки
Пироги
Чудо (варианты) от AnnaSevashova
Торты
Бисквиты
Кексы и маффины
Манники
Печенье
Куличи
Хлеб в мультиварке. Тесто
Чиз-кейки
Блюда из творога
Запеканки. Пудинги
Блюда из риса и макарон
Молоко и молочные продукты
Крем, джем, варенье, сгущёнка, глазурь
Десерт
Постные блюда
Первые блюда
Вторые блюда
Постная выпечка
|Макар
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Показать ссылку этой темы 13.08.2009 - 18:38 Распечатать
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Гурман
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Группа: Пользователи
Сообщений: 3 300
Спасибок: 35
Пользователь №: 17 405
Регистрация: 7.02.2008
Откуда: г. Чехов-2 Московской обл.
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Супы, борщи, щи...
Айнтопф со свининой от Жулсик
А-ля рассольник от Iren69
Борщ бабушкин (с фасолью) от Львица (фото)
Борщ от Nadi
Борщ от Тортыжка, пояснение
Борщ от Лолы, в исполнении DimensioN
Борщ от Marino4ka72
Борщик от Lola (фото)
Борщик вкусненький от Ленинградка (фото)
Борщик диетический от Кулюки
Борщ для ленивых от Зимнуховочка (фото)
Борщ по-украински от Борисыч
Борщок из ботвы с черносливом от ВоображаЛа
Борщ от Lola
Борщ от Jyrcom
Борщ с фасолью от Кулюки
Борщ со щавелем от OlgaVS
Борщ из 2-х видов свеклы Лелишна
Борщ (суп) со шпинатом от LIRA70
Борщ в мультиварке от Sentyabrenok
Вкусный суп из красной чечевицы от lusek(фото) , уточнения
GUMBO - креольский суп от Регин
Горохово-чечевичный суп-пюре от Омуль
Гороховый суп от LEDI
Гороховый суп от lusek
Гороховый суп от Омуль
Гороховый суп от Trembita
Гороховый суп от Таисия
Гороховый суп от shatenka (фото)
Гороховый суп от Борисыч
Гороховый суп с копчеными ребрышками от klushka
Гороховый суп с охотничьими колбасками от Новокузнечанка (фото)
Гороховый суп с говяжей грудинкой от elka34 (фото)
Гороховый супчик от Солнышко(фото)
Грибной суп из свежих шампиньонов от Trembita
Грибной суп от LenaChudo
Грибной суп от LIRA70 (фото)
Грибной супчик от alxnet
Грибной супчик от OlgaVS
Грибной супчик из сухих грибов от vma
Грибной супчик с вермишелью от Незнайка
Грибной суп с перловкой от Яшма
Грибной супчик от diankas
Диетический суп-пюре от Multi (фото)
Жазлама Угра Оши (суп-лапша с поджаркой)(По мотивам узбекского блюда ) от Сэнди (фото)
Зеленый борщ с фасолью от Кулюки
зеленый борщ от LenaMalyh
Зеленый суп от april19
Итальянский суп от lusek
Итальянская похлёбка от Жулсик
Капустняк украинский от viakos
+Картофельный супчик с зеленым горошком от Lola (фото)
Картофельный суп с фрикадельками от Una
Картофельный супчик от Дудочка
Кислые щи, постные и не очень от LuNANA
Крем-суп из шампиньонов от ВоображаЛы
Куриный бульон с грибами, овощами и зеленью от Кулюки
Куриный суп от Homa (фото)
Куриный суп-пюре от lusek
Куриный супчик от Hellena (фото)
Куриный суп с вермишелью от Afalina8
Куринный суп EGG AND LEMON от Гну
Лёгкий куриный супчик от Мандаринка (фото)
Ленивый ночной суп от Омуль
Луковый суп от Европа
Луковый суп от АтлантидаМ
Мисо-суп от nukri
"Ностальгический" супчик от Омуль
Нохат шорпа от Tancha
Рассольник от Natycia
Рассольник от ulena (фото)
Рассольник от LIRA70
Рассольник от shatenka (фото)
Рассольник с почками от ilga (фото)
Рассольник от Lar4ik
Суп типа рассольник от tatyanak
Рыбный айнтопф с кускусом от Омуль
Рыбный борщ от Dasha708
Рыбная солянка от smesharik
Рыбный суп от Ленинградки
Рыбный суп от Una
Рыбный супчик от Homa (фото)
Свекольник от ВоображаЛы
Свекольник витаминный от didusya (фото)
Сливочный суп-пюре с тыквой и имбирём от Lola (фото)
Сборная селянка (солянка) от ilga
Солянка от МаДаМа (фото)
+Солянка мясная от Lola (фото)
Солянка мясная от Плюшка
Солянка мясная от shatenka (фото)
Солянка от crash
Солянка от ЕленаZ
Солянка сборная, мясная от Борисыч
Солянка рыбная от Tira
Суп с клецками от crash
Солянка от LEDI
Суп с белой фасолью и грибами от Barbariscka
Суп гороховый от Lola (фото)
Суп гороховый от LIRA70 (фото)
Суп из грибов шиитаки от Lola (фото)
Суп из индейки с фасолью и брокколи от АвариЯ
Суп из моркови и стеблей сельдерея от lusek
Суп из куриных сердечек от Mamarishka (фото)
Суп из лесных грибов от Homa (фото)
Суп из сёмги от lusek (фото)
Суп из цветной капусты от Омуль фото к супу от Омуль
Суп из цветной капусты от anna100
Суп диетический 2 в 1 из цветной капусты с тефтельками от Barbariscka
Суп из шеи и крыльев гуся от Кулюки
Суп-крем из шампиньонов от aaaliiinaaa
Суп летний овощной "Помидорчик" от ВоображаЛы
Суп из огурцов от Nelis
Суп минестроне от elka34 (фото)
Суп перечно-грибной от CJulia(фото)
Суп "Польский" от izumka
Суп-пюре от Исимбоси
Суп-пюре из брокколи и цветной капусты от anna100 (фото)
Суп - пюре из цветной капусты от babusya
Суп-пюре из кабачков с грибами от anna100(фото)
Суп-пюре с сёмгой от lusek Ещё
Суп-пюре из тыквы от ЮлияСК
Суп-трава от CJulia
Суп с грибами от НатаШ (фото)
Суп с цветной капустой и грибами от Una
Суп сырный с копчеными ребрышками от Polla (фото)
Суп-харчо от Людмила22 (фото)
Суп-харчо от LIRA70 (фото)
Суп Харчо от april19
Супец с клёцками от bosya (фото)
Супчик из "Гавайской смеси" от Ямайка
Супчик с бараниной и овощами от elka34 (фото)
Супчик с молодой крапивой от neznaika659
Супчик с языком от ulena (фото)
Супчик рыбный от ДикаяХозяйка
Супчик "от великой лени" от toxi
Супчик "А-ля Китай" от Моргана (фото)
Супчик с креветками, мидиями и шампиньонами от OBorejko
Сырно-грибной суп от shatenka (фото)
Сырный супчик с грибами и клецками от april19
Суп с зеленой чечевицей от VironikaS
Суп рассольник от Basja
Суп из чечевицы от Golden (фото)
Супчик с фрикадельками и цветной капустой от lusek
Супчик фасолевый от OlgaVS
Сырный суп с грибами и креветками от Blonde
Таратошка от pikasso
Тыквенный суп-пюре от kseniя
Уха от вареники(фото)
Уха из форели от OlgaVS
Уха по-матросски от Lola
Уха от Ленинградка фото
Уха домашняя с красной рыбой от Ruta
Уха из семги от СанечкаА
Фасолевый суп от LIRA70
Фасолевый суп от иренэ
Фасолевый супчик от You
Фасолевый супчик от Львица От LEDI
Фасолевый суп с копчёными рёбрышками от Тиши
Фасолевый суп от СанечкаА
Чечевичная похлёбка от bobusya (фото)
Чечевичный суп с грибами от Татьяна1978
Чечевичный Иранский суп от Омуль (фото)
Чечевичный суп с мясом от Нигули
Чечевичный супчик от elka34 (фото)
Чечевичная похлебка от Barbariscka
Чихиртма (суп) от Barbariscka
Шурпа от летняя
Щавелевый суп от bobusya
Щи из молодой капусты от GruSha (фото)
Щи из квашенной капусты от lenami
Щи из квашенной капусты со свининой от Barbariscka
Щи крестьянские из квашеной капусты от Георгий
Щи из свежей капустки от Корица (фото)
Щи из свежей капусты от Hellena
Щи из свежей капусты от Гну
Щи из свежей капусты с фрикадельками от Homa (фото)
Щи на курином бульоне от cherreshnya (фото)
Щи из утиных потрошков от OlgaVS
Щи из щавеля от ulena
Щи из щавеля на мясном бульоне от Homa (фото)
Щи кислые от иринэ
Щи на домашней курочке от OlgaVS
Щи свежие от ulena (фото)
Щи уральские от NataKa
Щи из кислой капусты от crash
А-ля Харчо от Борисыча
Харчо от april19
Харчо с бараниной от Сэнди
Харчо от Iraida
Харчо от sveтlana
|Макар
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Показать ссылку этой темы 13.08.2009 - 18:39 Распечатать
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Блюда из мяса
Тушёнка из говядины, свинины, индейки от lemur26
Баранина, козлятина
Баранина от Александра Ширвиндта от Макар От Дилайт
Баранина с овощами от иринэ
Баранина с розмарином от Nagaeva
Баранина с розмарином и овощами от masha77 (фото)
Баранина с соусом карри от ilga (фото)
Баранина с сыром фета и йогуртом от elka34 (фото)
Баранина с фасолью от tesse
Баранина с черносливом от april19
Баранина с яблоками от вареники
Баранья лопатка с овощами от Бориса
Баранья нога с зеленой фасолью от Изменчивая
Басма и димляма от Львица (фото)
Жаркое из баранины с зелёной фасолью и овощами от bobusya
Козлятина в пиве от AnnaSevashova
Коричневый рис с бараньими потрохами от pikasso
Лагман от Хель
Мусака от Счастливая
Необычайно вкусная баранина от вареники
Пряная баранина от elka34
Рагу из баранины от Ангел13
Рёбрышки тушёные от shatenka
Тушенная баранина с овощами от Борисыч
Чакапули от Barbariscka
Чанахи от Barbariscka
Чанахи от irarosl – мясо с овощами (фото)
Чанахи по закарпатски от Net7
|Макар
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Показать ссылку этой темы 13.08.2009 - 18:40 Распечатать
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Гурман
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Группа: Пользователи
Сообщений: 3 300
Спасибок: 35
Пользователь №: 17 405
Регистрация: 7.02.2008
Откуда: г. Чехов-2 Московской обл.
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Говядина, телятина
Азу от Polla
Баклажаны тушёные с говядиной от Умочки
Бесбармак от Пяточка
Бефстроганов для мужа от LIRA70
Бефстроганов от Grusha (фото)
Бефстроганов от Львица (фото)
Беф-строганов от Barbariscka
Бефстроганов с лечо от Анны100
Буженины из говядины от bubo4ka
Венгерский гуляш от Шепот
Вкуснятина от подружки от Морганы
Говядина в вине с овощами от Костик
Говядина в молочном соусе от Hellena
Говядина в сметане от Лиры70
Говядина-гляссе от Lyulyu
Говядина жарено-пареная от Lola (фото)
Говядина куском, тушённая в пиве от Гну
Говядина на луке, запечённая в мультиварке от ilga (фото)
Говядина под соусом Болоньез от Hellena
Говядина по-валлийски в пиве от Shishanti
Говядина по-елисеевски от Hellena (фото)
Говядина по-русски от Juliya
Говядина по-швейцарски от SVF
Говядина с овощами от m2602
Говядина с подливой от LIRA70 (фото)
Говядина тушёная от shatenka (фото)
Говядина, тушеная с кабачком от Умочки
Говядина тушеная с картошечкой от Черноглазки
Говядина с чечевицей от ranita
Говядина в кисло-сладком соусе от OksyMinsk
Говяжий рулет от Скрат (фото)
Говяжьи ребрышки с соевым соусом и медом от Juliya
Гуляш из говядины от Lola (фото)
Гуляш из говядины от Настюнька (фото)
Гуляш из Страны Советов от Ilga (фото)
Гуляш от shatenka (фото)
Говяжий гуляш от OksyMinsk
Диетическое от Нигуля (фото)
Домашнее жаркое от Дудочка
Димляма (проще некуда) от LIRA70 (фото)
Димляма от Кокочка
Дымляма от Килька
Жаркое от LIRA70
Жаркое из говядины от Маня
Жаркое из говядины с ананасом и коньяком от Lola (фото)
Жаркое лесника от Hellena (фото)
Жаркое от masha77
Жаркое по-домашнему от ilg]a , фото
Жаркое с фасолью от alenkii и ilga
Запечённое мясо с картошкой от KaTyCbKa
Картошечка с мясом в режимах "выпечка" и "плов" от baunty
как из жесткого мяса получилась вкуснотень.. от Вареники
Красное жаркое (Говядина, тушеная с помидорами, фасолью, морковью и красным сладким перцем) от Basyuta (фото)
Капустняк от rosomaxa
Лагман от Kudrika
Мяско тушёное от Olila
Мясные мини-тортики от Mamarishka (фото)
Мясные рулетики с ананасом от Lola (фото)
Мясные рулетики с овощной начинкой от Lola (фото)
Мясное рагу с фасолью от Barbariscka
Мясное суфле порционное от Riola
Мясо в томатно-гранатовом соусе от Нигули
Мясо запечёное с картошкой от анюша
Мясо в витаминах от Нигуля (фото)
Мясо по-аргентински с грушей от Lyulyu
Мясо по-горностаевски от Snarkenshtein
Мясо по-мексикански от IRKO
Мясо с грибами и картошкой от Гаврюша
Мясо с грибами от Juliya
Мясо с имбирем от LIRA70 (фото)
Мясо с картофелем и белыми грибами от Soothie (фото)
Мясо запеченное с картошкой и брокколи от ranita
Мясо с картошкой по-деревенски от Иола
Мясо с овощами от GruSha (фото)
Мясо с овощами от Алюль
Мясо с овощами от маркоша
Мясо с овощами от ЕленаZ
Мясо с фасолью от Golden
Мясо тушёное от ЕленаБо (фото)
Мясо на хлебной подушке от ilga
Мясо с фасолью и овощами от bubo4ka
Мясцо с овощами от Lola (фото)
Нежная говядина от Новокузнечанка (фото)
Овощное рагу с говядиной от Liss
Оссо буко с овощами от elka34 (фото)
Отбивные с огурцами от LIRA70 (фото)
Похлёбка с пучком от ДикаяХозяйка
+Рагу из говядины от Lola (фото)
Рагу из говядины с овощами от Mamarishka
Рагу из говядины с овощами от Жулсик
Рагу из телятины с тыквой от satva
Ребра с овощами от viakos
Рис с мясом от Lyulyu
Рубленое мясо с овощами от Lyulyu
Рулька телячья от lusek
Телятина в лечо от Георгиевна (фото)
Телятина, тушёная в апельсиновом соке от elka34 (фото)
Телятина тушеная с черносливом от Ruta
Телячьи отбивные с картофелем от Георгий
Тушёное мясо от ilga
Умный паштет от CJulia
Хашлама от Жануля (фото)
Чашушули от Хель и milena (фото)
Чолнт с картофелем от ДикаяХозяйка
Чолнт с мясом и фасолью от ДикаяХозяйка
|Макар
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Показать ссылку этой темы 13.08.2009 - 18:41 Распечатать
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Группа: Пользователи
Сообщений: 3 300
Спасибок: 35
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Регистрация: 7.02.2008
Откуда: г. Чехов-2 Московской обл.
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Свинина
Айнтопф из квашеной капустки паниМоника
А-ля буженина от ulena (фото)
А-ля жаркое "Ленивой любовницы" от Hellena (фото)
Ароматные ребра от CJulia (фото)
Бигос не классический (тушеная капуста со свининой) от Умочки
Бигос польский от veta
Бигососоляна от Мадама
Бигос от Мадама
Буженина из грудинки от Морганы
Буженина от Домомучительница
Буженина с горчицей о т Пакат, пояснение
Буженина от МаДаМа (фото)
Буженина от маркоша (фото)
Буженина от МаргаритаСмирнова
Буженина от Умочки
Буженина от Gven
Буженина от aaaliiinaaa
Буженинка от Леська
Буженинка от Люблютворить
Буженина/ветчина от Бархат
Dampfnudel от Golden (фото)
Вариация "Мяса на луке от от ilga" от Sade (фото)
Варено-копченая грудинка с можжевельником по-домашнему от Hellena
Варено-копченая грудинка с можжевельником по-домашнему от Hellena, в исполнении натусичка
Вкусныя свининка от Луилу
Гречка со свининой и грибочками от OlgaVS
Домашнее жаркое от didusya
Жаркое из свинины от Golden (фото)
Жаркое ленивой любовницы от yanbor
Жаркое по деревенски от Галченок1987
Жаркое в мультиварке от ЕленаZ
Запеченая свинина от Basja
Запеченная лопатка от СанечкаА
Йогурт-гуляш из свинины от Кроша
Капуста со свинными рёбрышками от ДусяМышкина
Картофельная запеканка с ветчиной от Golden (фото)
Картошка, тушеная с мясом от Color
Картошка в конвертиках от MisterSasha
Мяско от Nadi
Мясо в луковом соусе от LEDI
Мясо на луке от ilga от Sade (фото)
Мясо, по мотивам грузинской "Хашламы" от Dinushka
Мясо по-венгерски от LIRA70 (фото)
Мясо "по-французски" с ароматной картошечкой от AnnaSevashova (фото)
Мясо с киви от ДикаяХозяйка
Мясо с персиками и карри от Lola (фото)
Мясная косичка от Яшма
Окорок свинной фаршированный морковкой и чесноком от Умочка
Отбивные и кабачки от Sunstroke
Папоротник тушеный со свининой от Мурлыська
Пряная свинина в миндальном соусе от elka34 (фото)
Пряные свиные рулеты от Инны innok, в исполнении nukri
"Пьяная" свининка от ЕленаZ
Рагу «Вестфальский суп» от Исимбоси
Рагу на хрящах от bia73
Рагу из свинины с овощами от aaaliiinaaa
Рёбрышки с картошкой от Жануля
Рёбрышки, жареные в мультиварке от Lola (фото)
Ребрышки свиные деликатесные в майонезно-чесночном маринаде
Рулет из подчеревины от Ellian
Рулет из свинины от ДикаяХозяйка
Рулет из свинины от lusek
Рулет из свинины от МаДаМа
Рулет из свиной грудинки от Juliya
Рулет из свиной грудинки от Андреевны
Рулет из свиной грудинки от ilga (фото)
Рулет из свиной шкуры от m2602
Рулет из свиного брюшка от Майка
Рулетики ветчинные с мясной начинкой. от Homa (фото)
Рулька от lusek (фото)
Рулька свинячья от Макар
Рулька от натусичка
Рулька в пиве (айсбайн) от nukri
Свинина в апельсинах от Моргана (фото)
Свинина с бананами от lonli
Свинина в капусте от bobusya
Свинина в режиме "выпечка" от LIRA70
Свинина «Гармошка» от Sokolova(фото)
Свинина жареная в луке и чесноке от LIRA70 (фото)
Свинина запеченная в сметанно-томатной пасте от Умочка
Свинина, запеченая в рукаве с имбирем от Яшма
Свинина на косточке или Свиной кусок - мужская радость!!! От LIRA70 (фото)
Свинина под горчичным соусом от LIRA70 (фото) , Дополнение.
Свинина по-строгановски от NickolasLord
Свинина с белыми грибами от ДикаяХозяйка (фото)
Свинина с грибами в соусе Терияки от lenami
Свинина с гречкой и кукурузой от Una
Свинина с зеленым луком и укропчиком от OlgaVS
Свинина с инжиром и грушами от anna100(фото)
Свинина с кабачками от малиновка
Свинина с картофелем от Lyulyu (фото)
Свинина в китайском кисло-сладком соусе от Кулюка
Свинину с курагой и яблоками от Basja
Свинина с овощами от Polla (фото)
Свинина с овощами от nukri
Свинина с фенхелем и чесноком от Afalina8
Свинина с шампиньонами от ilga (фото)
Свинина с шампиньонами и картофелем от Макар
Свинина тушёная в пиве от Кроши
Свинина тушёная от Георгиевна (фото)
Свинина тушеная с грибами от LIRA70(фото)
Свинина с вешенками от АтлантидаМ
Свинина тушёная с овощами и грибами от Андреевна
Свинина с черносливом от Яшма
Свинина тушеная с черносливом от Дудочка (фото)
Свинина под шубой от Яшма
Свинина запеченная с черносливом и грецким орехом от летняя
Свининка под соевым соусом от Иpena (фото)
Свининка с фасолью от lusek
Свинка от LIRA70 (фото)
Свинная рулька от vma
Свинные отбивные с грибочками и картофелем от Гаврюша
Свиные отбивные от emma691
Свинные ребра на овощной "подушке" от anna100 (фото)
Свиные ребра с американской горчицей от Filomena123
Свиные ребра на овощной "подушке" от anna100 (фото)
Свиные ребра в меде от Кокочка
+Свинные рёбрышки от Golden (фото)
Свинные рёбрышки. маринованные от april19
Свинные ребрышки под сливовым соусом от anna100(фото)
Свинные ребрышки от Умочка
Свиные ребрышки с картофелем тушеные от ЕленаZ
Свинные ребрышки с овощами от anna100 (фото)
Свиные рулетики от ивушка
Свинные рулетики в фольге на пару от Mamarishka
Свиные рулетики с яблоком в сырном соусе от Кикиморка
Свиной окорок с чечевицей от Моргана (фото)
Свинюшкины отбивнушки от Shanelle
"Соус" от Una
Слоёное мясо от ДикаяХозяйка
Тушеная свиная шейка в томатах с розмарином от Shishanti
Тушёная капуста с рулькой от Пупса
Тушёная фасоль со свининой от GaLLik
Тушёные кабачки с гречкой и свининой от Multi
Тушёные свинные рёбрышки от Татьяна1978
Тушеная картошка с шампиьонами от Яшма
Ужин с рисом, капустой, свининой и помидорками от ilga (фото)
Фаршированные свинные отбивные ( рецепт для долговарки!) от innok
Хрящи свиные с картофелем от april19
Язычки свинные, запеченные в рукаве от Яшма
|Макар
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Показать ссылку этой темы 13.08.2009 - 18:42 Распечатать
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Ветчина
Ветчина без ветчинницы от Пакат (фото)
Ветчина в рукаве от CJulia (фото)
Ветчина из Белобоки от selenora (фото)
Ветчина из Белобоки в мультиварке от Андреевны
Ветчина индейская от Пакат (фото)
Ветчина "Остатки былой роскоши" в Белобоке от SVF
Ветчина от Моргана (фото)
Ветчина из куриных грудок от цыганка и в дополнение (несколько постов вниз)
Ссылка на ветчину в мультиварке от Sade
Мясо прессованное от Борисыч (фото)
Мясо пикантное от Василиса
Дичь, кролик
Вепрь по-итальянски от lusek
Заяц тушёный в сметане от ilga
Кролик по-деревенски от Яшмы
Кролик с чечевицей от Хитрая
Кролик от Nadi
Кролик тушеный от мамаАлисы
Кролик в сметанном соусе от bambini
Кролик и кроличья печень от Кулюка
Мясо лося, тушеное с курагой. от Львица (фото) От LEDI
Мясо лося тушенное от murmaid
Ножки кролика в сметане с брусникой от SBagira
Победа над беговым кроликом от Омуль
Тушёный кролик с овощами от lmonro
Фазаны от Juliya
1 раз(а) поблагодарили за это сообщение: ОльгаСи
|Макар
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Из тушенки
Овощное рагу с тушёнкой от Lyulyu
Макаронный пудинг с тушёнкой от паниМоника
Лагман
Лагман от Хель (фото)
Лагман от Kudrika
Коурма лагман от Пакат
Из сердца
Вкусный праздничный экономный рецепт приготовления сердца от Макар
Гуляш из говяжьего сердца от Надены
Из печени
Паштетный рулет в пакете от Ворчун
Печенка в белом соусе от april19
Печёнка из телёнка от LIRA70 (фото)
Печеночная запеканка от маркоша (фото)
Печёночный паштет от m2602
Печёночный паштет с шампиньонами от Бархат
Печеночный пирог от Jakina
Печеночное суфле от Nelis
Печень с апельсинами от Lyulyu (фото)
Печень с картофелем и сметаной от Lyulyu
Печень со сметаной от Lyulyu
Печень с картофелем от Lyulyu
Печень, тушеная с овощами от Красавица
Печень тушеная со сметаной и луком от Пяточка
Печень под шубой от ЛарисаБ
Почки
Почки с солёными огурцами и картошкой, тушёные в сметане от Домомучительницы
Холодец
Холодец от Андреевна
Холодец - 2 от Андреевна
Холодец от Жануля
Холодец от Настюнька (фото)
Холодец от Борисыч
Холодец от Basyuta
Холодец от Olga750
Холодец от Львица
Холодец кризисный от TashaS71
Холодец от Пяточка
Холодец от ВкусHотейка
Холодец от Феофания
Холодец из курицы от Изменчивая
Холодец от Борисыча
Язык
Бульон из телячьего языка от Андреевна
Суп из языков свинных от Basja
Язык варёный от Львица
Язык варёный от Новокузнечанка
Язык отварной от Зимнуховочка
Язык фаршированный от от Клара_С (фото)
Язык отварной от Умочка
Блюда с сосисками и колбасой
Купаты от Ирочек
Ленивая картошка с сосисками от Lyulyu
Паприкаш с брынзой и колбасой от Gven
Рисовое жаркое с сосиками от паниМоника
Солянка обыкновенная от Hellena (фото)
Солянка от LIRA70 (фото) , Пояснение
Солянка с сосисками от OlgaVS
Сосиски с опятами от Multi
Тушеная капуста от GruSha (фото)
Тушеная капуста с сардельками от Color
|Макар
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Группа: Пользователи
Сообщений: 3 300
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Регистрация: 7.02.2008
Откуда: г. Чехов-2 Московской обл.
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Из фарша
А-ля "Ленивые Голубцы" от april19
А'ля макароны по-флотски от МаДаМа (фото)
Баклажаны с фаршем от Juliya (фото)
Баклажаны с фаршем или фарш с баклажанами от irarosl
Беляши ленивые от Mamarishka (фото)
Большая котлета от OlgaVS
Брюссельская капуста с тефтелями от Lyulyu
Бурма (ханума) от Umkin
Вкусное блюдо из пельменей от Кошь (фото)
Вкусный ужин от Lyulyu (фото)
Гнёздышки из фарша от vma
Говяжьи колбаски с баклажанами от Agatha (фото)
Голубцы обыкновенные от Иола
Голубцы от LIRA70 (фото)
Голубцы от Juliya(фото)
Голубцы от Hellena
Голубцы ленивые от Кроши
Голубцы ленивые от Изменчивая
Приготовление голубцов в условиях близких к боевым от Макар
Долма ( голубцы) с щавелём от ilga (фото)
Долма в виноградных листьях от AnnaSevashova (фото)
Долма на украинский манер от CJulia
Долма от Plusha (фото)
Долма от Ilga
Долма на таймере от Яшма
Ёжики от Lola (фото)
Ёжики (как делала мама) от NatNatt
Ёжики в томатно -сливочном соусе от Grusha (фото)
Ежики в сливочно-томатном соусе GruSha
Ежики "полезные" овощно-мясные от satva ]
Ёжики с начинкой от ilga (фото)
Ежики или тефтели от LEDI
Ёжики с начинкой от Lola (фото)
Ёжики с цветной капустой от Hellena
Ежики от Lyulyu
Жаренные пельмени от Светла77 (фото)
Жаркое под шубкой от yanbor
Зразы паровые из телячьего фарша с грибной начинкой от anna100 (фото)
Зразы паровые от Anna100, в исполнении Мейта
Зразы куриные от numsik
Зразы картофельные с начинкой из замороженного фарша и сыра от КУлюка
Капуста молодая, фаршированная от Lyulyu
Кабачковое удовольствие от vma (фото)
Кабачки , фаршированные от Хелены
Кабачок, фаршированный от Солнышко
Капризульчики от Ilga
Капустная запеканка с мясом от Lyulyu
Картофельная запеканка от Plusha(фото)
Колбаски по-черкасски от lmonro (фото)
Колдун или Драники с мясом от OlgaVS
Котлетки из Мульти от lusek (фото)
Котлетки на пару от anna100
Котлетки от Juliya (фото)
Котлетки от маркоша (фото)
Котлетки с шампиньонами от OlgaVS
Котлеты по-осетински с яйцом от Lyulyu
Котлеты с начинкой из цветной капусты с сыром от МаДаМа
Котлеты с сыром от KaTyCbKa
Котлеты фаршированные шампиньонами от LIRA70 (фото)
Котлеты в мультварке от Мультяшники
Котлетки для внученьки от Андреевна
Куриные зразы с сыром от вкуснатища (фото)
Ленивые голубцы от ilga (фото)
Ленивые голубцы от m2602
Ленивые голубцы от masha77
Ленивые голубцы от swema
Ленивые голубцы от Яшма
Ленивый голубец от Ellian (фото)
Ленивые манты от Juliya
Ленивые пельмени
Ленивый хинкали от Яшмы
Ленивый-преленивый колдун от Яшма
Ленивый ужин от Lyulyu (фото)
Лодочки из Цуккини фаршированные от lmonro
Магги - запеканка из картофеля с мясом от didusya
Запеканка из картофеля с фаршем от garri83
Макаронная запеканка от shatenka (фото)
Макароны по-флотски от Moonlike
Макароны по-флотски от Борисыч
Макароны по-флотски от Борисыч (пошагово)
Макароны гнезда с куриным фаршем под соусом от klushka
Манты от elka34 (фото)
Манты от Plusha (фото)
Манты от yanbor
Манты от NickolasLord
Манты на заварном тесте от banka
Мясо с кабачками от lja
Мясная запеканка с цветной капустой от Макар
Мясная запеканка с цветной капустой от Плюши от Макар
Мясная запеканка с цветной капустой от АтлантидаМ
Мясной пирог от Lola (фото)
Мясной пирожок с рисом и помидорками от Lola (фото)
Мясной тортик от Lyulyu (фото)
Мясной фарш с картошкой от Софочки
Овощное рагу с фрикадельками от Gven
Одновременное приготовление котлеток с картоечкой для ленивых в режиме Плов от MargoLane (фото)
Осьминожки от Lyulyu (фото)
Паровые котолетки с "гавайской смесью" от Lyulyu (фото)
ПАТЕ МЯСНОЕ, он же ТЕРРИН, она же запеканка от klavusja
Паутинка по-флотски и ежики по-китайски от Борисыч
Пельмени, жаренные на Плове за 15 минут от Hellena
Пельмешки мясно-капустные от вкуснатища (фото)
Пеньки с мясом от Ирулька (фото)
Перчики фаршированные от Lola (фото)
Перцы, фаршированные от Маринуськи
Перчики фаршированные от OlgaVS и еще Перчик фаршированный от OlgaVS
Перцы фаршированные от Яшмы
Перец фаршированный от ЕленаZ
Перец фаршированный от klushka
Пикантные паровые котлетки от yanbor
Пирожок из фарша с макаронами от Lola (фото)
Подробный процесс приготовления "Осьминожек" от МаДаМа (фото)
Позы от Anna1966
Разноцветная запеканка от Макар
Ракушки гигантские от Морганы(по типу каннеллоне) Ещё
Рис с фаршем от Golden
Слоёная мясная запеканка от alxnet
Соус к пасте от СанечкаА
Тефтели в ароматном соусе от Аyn от Lucjonok
Тефтели в сливочном соусе от GruSha(фото)
Тефтели под сметанно-томатным соусом от shatenka (фото)
Тефтели с картошкой от Иpena
Тефтели с томатами от Grusha
Тефтельки от Андреевны
Тефтельки детские от Антоша
Тефтельки "Удачные" от ВоображаЛа
Тефтели с творогом от СанечкаА
Тефтели в томатном соке от OksyMinsk
Тефтели от CJulia
Трёхслойный пирог от Ирулька (фото)
Тушёная капуста с фрикадельками от Lola (фото)
Фаршированные кабачки от Ellian (фото)
Фаршированные помидоры от анюша
Фаршированный кабачок от СолнышKо
Фаршированный перец от lusek (фото)
Фаршированные перцы от LIRA70 (фото)
Фаршированная капуста (кочан) от Моргана (фото)
Фаршированный кочанчик от baunty
Фаршированные кабачки от Homa
Фаршированная цветная капуста от Яшма
Чили от lusek
Чили по-техасски от Кроши
Штрудели от Lyulyu (фото)
Штрумбы от Tancha
Штрумбы или вариация на тему пельменей от Надены
"Я тебя слепила из того что было" от OlgaVS
|Макар
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Показать ссылку этой темы 13.08.2009 - 18:44 Распечатать
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Каннеллони. Лазанья
Каннеллони нежные от CJulia (фото)
Каннеллони от Андреевна
Каннелони от МаДаМа (фото)
Каннеллони от Galya (фото)
Каннеллони от ЕленаБо (фото)
Каннеллони от Sade (фото)
Каннеллони с начинкой из телячьего фарша под соусом бешамель от anna100 (фото)
Каннеллони от Kay
Каннелони с бараниной (тушенкой) от ambika
Каннелони от meri2
А*ля лазанья от Lola (фото)
А-ля "Лазанья" от Андреевна (фото)
Лазанья от МаДаМа (фото)
Лазанья от МаДаМа (фото)
Лазанья от Макар
Лазанья от СолнышKо (фото)
Лазанья от Дилана
Лазанья от Rusalocka
Лазанья с сыром и грибами от Luxe
Своя лазанья от Светла77 (фото)
Лазанья с тушеными овощами от vma , фото
Лазанья со шпинатным тестом и мясной начинкой от Lyulyu
Лазанья "Италия нервно курит" от Макар
Лазанья от Морганы. Здесь же - соус Болоньезе, Бешамель. + Фото
Лаваш по мотивам лазаньи от Яшма
|Макар
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Сообщений: 3 300
Спасибок: 35
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Регистрация: 7.02.2008
Откуда: г. Чехов-2 Московской обл.
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Блюда из птицы
А-ля жюльен из курицы с грибами от летняя
Ананасы и куриные грудки от Lyulyu
"Балобастики" (рулетики из куриного филе с грибами и черносливом) от anna100 (пошаговые фото)
"Балобастики" из куриного филе с грецкими орехами, сыром и зеленым луком от anna100(фото)
Балобастики "яйца итальянских гномов" (куриные грудки с перепелиными яйцами в томатном соусе) от anna100(фото)
По мотивам "Балобастиков" Анна100 от ilga(фото)
Бедро индейки с рисом от nukri
Галушки по Полтавски с рваной курицей от МарусяСергеевна
Голяшки куриные, просто жареные от TOYOTA
Гречка с индейкои и овощами от anna100 (фото)
Грудка индейки с сыром от Гну
Гусик от Майки
Гусиная печень тушеная от Умочка
Гюльчехра от Апрельевна
Двойное заливное от CJulia
Драники с курицей и грибами от Moonlike
Драники курино-картофельные от Мадама
Жареные медальоны из индюшки от Lola (фото)
Жареная курица от Пупса
Жареная курица от ilga
Жаркое ленивой любовницы от yanbor (из индейки)
Жаркое ленивой любовницы (из куриной грудки).irarosl
Запеканка из картофеля и индюшачьего фарша от Ангел13
Индейка под клюквой и сыром от Natycia (фото)
Индейка под сметанно-горчичным соусом от krissti
Индейка с овощами от filichita
Индюшка - 2 способа от lusek
Индюшка в турецком стиле от Львица (фото)
Индюшиные рулетики с овощами от НатаШ (фото)
Индюшачья нога от Иpena (фото)
Импровизация "Страусиное крыло" от Моргана (фото)
как из жесткого мяса получилась вкуснотень.. от Вареники
Карри из индейки с яблоком от Anuszka
Картофельная запеканка с куриным фаршем от yanbor
Картофельная запеканка с курицей от Tarat (фото)
Картофель с курицей и брокколи от Lyulyu (фото)
Картошка с курицей по-французски от Lyulyu
Картошка с курицей в сметане от ulena
Картофель, тушенный с курицей и грибами от БАРХАТ
Картофель с куриной печенкой под шубой или быстрый ужин от ЮлияСК
Колбаса из куриного филе с грибами и оливками от Гну
Курица карри с соевым соусом и лимоном от Dasha708
Курица с картошкой от ЕленаБо
Куриная тушка, запечённая целиком от april19
Курица в вине от Homa (фото)
+Курица в овощах от Lola (фото)
Куриные оладушки Нежные от vma
Курица в клюквенном соусе с фасолью от Sas
Курица в маринаде из томатного сока от Grusha (фото)
Курица в томатном соусе от Ирена (фото)
Курица в томатно-грибном соусе от GruSha
Курица в собственном соку от Пяточки
Курица и картошка от ilga
Курица в апельсиновой глазури от СанечкаА
Курица с ананасами по рецепту Ирины Кутовой от Настюнька (фото)
Курица с ананасами и карри от Иpena
Курица с апельсинами от ilga (фото)
Курица с киви и пореем от ilga
Курица с жидким дымом от ilga
Курица с жидким дымом от Омуль
Курица с зелёной фасолью от DPK
Курица с картошкой в сметане от Nadi
Курица с картофелем в сливках от GruSha (фото)
Курица с картофельной бабкой от Ирена
Курица с клюквой и беконом от Nagaeva
Курица с макарошками от Борисыч От Омуль
Курица с овощами от Костик (фото)
Курица с медом в грейпфрутовом соке от Mousy
Курица с рисом (одновременное приготовление) от OlgaVS
Курица с рисом в квасе от Homa (фото)
Курица с фруктами по рецепту Ги Де Мопасана от Lola (фото)
Курица с чечевицей от Омуль еще курица с фото от Омуль
Курица под сыром от LIRA70 (фото)
Курица с картошкой от ЛЕЛЕ
Курица с картошкой от novaya
Курица под перцем от Barbariscka
Курочка в соусе от Taykazvezda
Курица тушеная с грибами от БАРХАТ
Жареное куриное филе в соевом соусе от alistin
Куриное филе в сметанном соусе от Омуль
Куриное филе в сметанно-сырном соусе от СанечкаА
Куриное филе с красной фасолью томатами и луком.от Анна100
Куриное филе в сырно-томатном соусе от Омуль
Куриное филе с картофелем и сыром от Софочки
Куриное филе с пармезаном от ивушка
Куриные бёдрышки от Beregina
Куриные бёдрышки с рисом от Надены
Куриные голени под майонезом и сыром от Natycia (фото)
Куриные голени с чесноком, имбирем и лимоном от Lyulyu
Куриные голени, тушёные с овощами от Mamarishka
Куриные голени в томатном соусе с овощами от anna100 (фото)
Куриные голени в розмариновом масле с чесноком от anna100 (фото)
Куриные голени в лаймово-соевом маринаде от anna100(фото)
Куриные окорочка в картофельной панировке от ilga
Куриные грудки в сливках от Иpena
Куриные грудки в специях от Gosh
Куриные грудки от Lyulyu (фото)
Куриные грудки-кармашки от vma
Куриные грудки с пармезаном и пореем в лепестках миндаля от Hellena
Куриные грудки, фаршированные томатами с сыром и базиликом от anna100 (пошаговые фото), Добавление от anna100, Ещё
Куриная грудка с овощами (Лялькина радость) от Хелены
Куриная грудка, жареная с картошкой и луком от Умочка
Куриные грудки под маринадом от dimakler
Куриные грудки в сливочном соусе с киви от irarosl
Фаршированные куриные грудки и картофель в сметане (два в одном) от ledi0877
Куриные желудки с картошкой от LIRA70 (фото)
Куриные желудки с картошкой от LIRA70
Куриные желудочки от Lyulyu
Куриное заливное от Lola (фото)
Куриные котлетки с цветной капустой для дочки. От Жулсик
Куриные котлетки от Olila (фото)
Куриные крылышки с овощами от Скрат (фото)
Куриные ноги с домашней лапшой от lyuca
Куриные ножки с картошкой от Multi
Куриные отбивнушки с картошкой от Moonlike (фото)
Куриная печень с томатами от Lola (фото)
Куриная печень от Mamarishka (фото)
Куриная печёнка в белом соусе от april19
Куриные потрошка с грибами и маслинами от Hellena (фото)
Куриный плов по-ашхабадски от Иpena
Куриный торт от TOTOPO
Куриные сердечки с кабачками от Плюшка
Куриные сердечки с луком от suann
Куриные Сердечки в сливочном соусе от Hellena
Куриное суфле от bosya (фото)
Куриный рулет от МаДаМа (фото) Пояснения к рулету( Несколько постов)
Куриный рулет с зеленью и с сыром от GruSha
Куриные рулетики с сыром от LenaChudo
Куриные рулетики на пару и гречка ( одновременное приготовление) от Tancha
Куриные рулетики "Кризис нам не страшен!" от Hellena
Куриные рулетики с беконом и ананасом от Кулюка
Куриные сердечки "почти сациви" от ranita
Куриная печень в молоке от ilga
Куриные рулеты от Rira Ещё
Куриные шейки тушеные от bubo4ka
Куриная печень с помидорами и сухими грибами от Омуль
Куриная печенка с медом, грибами и сметаной от СанечкаА
Куриное филе с лисичками в карри-соусе. от Ирулька
Куриная косичка от bubo4ka
Курочка а-ля чахохбили от Niкi
Курочка в меду от Lyulyu
Курочка в приправе от Taykazvezda
Курочка жареная от masha77
Курочка в кокосе от Lola (фото)
Курочка в лимонно-медовом соусе от lusek (фото)
Курочка в соусе карри с ананасами от Solnushko
Курочка в томатно-соевом соусе от Vitulia (фото)
Курочка в чесночно-сырном соусе от Multi (фото)
Курочка с картошкой от Зимнуховочка
Курочка с картошкой от Светла77
Курочка с корочкой от Андреевна
Курочка с макаронами от Lucjonok
Курочка с рисом от кристинаq
Курочка с рисом в пиве от Кроша
Курочка с форуктами от Нигуля (фото)
Курочка по охотничьи от Хитрая
Курочка под лимонно-арахисовой корочкой от Пакат
Курочка целиком с карри от Пяточка
Кучмачи, тушеные куриные потрошки от Barbariscka
Крыло индейки с картофелем и морковью от Космос
Куриные крылышки с цветной капустой и томатами от АтлантидаМ
Куриные крылышки с картофелем по-деревенски (фото) от Премьера
Крылышки куриные с дымком от Людмила22 (фото)
Крылышки в медово-лимонном соусе от Nikysia (фото)
Крылышки в пиве от Polla
Крылышки в апельсинах от ranita
Куриные желудочки в сметане с сыром от Belosnezhka09
Маринованая индейка с овощами в сметанном соусе от Мейта (фото)
Мясо в термопакете на паровой бане рецепт с кукинга (Agrafena) от tafy
Мясо индейки в соусе с овощами от Андреевна
Мясо оригинальное от bubo4ka
Мясное суфле в лаваше от yanbor (из курицы)
Мясной тортик из куриного филе и печени индейки от ДусяМышкина
Окорочка жареные от Андреевны
Огурец с курицей по-тайски от CJulia (фото)
Картошка с курицей, тушеные в сметанном соусе от klushka
Окорочка с манжетами от vma (фото) еще окорочка с манжетами от vma
Окорочка с картошкой от marele
Паэлья с куриной грудкой от Фисташшка
Паровая куриная котлетка от Надена(фото) , Вариант от irarosl(фото)
Перепелиная печенка от Romik73
Печень куриная с молочном соусе от Дианчик
Простая и вкусная тушеная курица от nukri
Пряный рулет из грудки с сыром от СанечкаА
Пшёнка с курицей от паниМоника
Рис с курочкой от OlgaVS
Рис с курицей от Rusalocka
Рубленный паштет Патэ от klavusja
Рулет из курицы в пакете от nira
Рулет куриный от Beregina
Рулет фаршированный из куриного окорочка от ВикторияБекхем
Рулетики из куриной грудки с сыром в фольге от irarosl
Рулетные кургрудки с беконом от Canonir
Сальтисон от Пакат
Сердечки, тушённые с картофелем и капустой. от МаДаМа (фото)
Сациви от Juliya (фото)
Сациви-суфле от strelets
Сациви из кур от Lola (фото)
Сациви из кур от Леська
Тажин с зеленым горошком от Filomena123
Томлёное филе от Линоррра
Тортик-запеканка из куриной печени от galina1805
Тушёная куриная печень от Lola (фото)
Тушеные куриные потрошка от СанечкаА
Тушёная курочка с картофельной бабкой от Иpena
Тушеная капуста с куриным филе и сушеными грибами от Омуль
Тушеная картошка с курицей от KassyCat
Утиные ножки с клюквой и тёрном от Морганы, фото
Утка апельсиновая с яблоками и черносливом от Barbariscka
Утка от Nikysia
Утка новогодняя с яблоками от Яшмы
Утка с капустой от bobusya
Утка с капустой от Snarkenshtein
Утка тушеная в яблоках от Пупса
Утка, тушенная с капустой от Ольгушечки
Утка фаршированная от ДикаяХозяйка
Дикая уточка в яблочках от Morik1912
Фаршированная куринная шейка от Basyuta (фото)
Фаршированая курочка с грибным соусом от ilga
Филе индейки с рисом и чечевицей от Tira
Филе курицы с зелёными овощами от Lola (фото)
Филе бедра индейки, тушеное в сметане с яблоком, нежное от Умочка
Французское блюдо по-русски от ilga (фото)
Фрикассе из курицы по флорентийски от Iraida
Холодец ленивый из курицы от Морганы
Цыплёнок тандури от МаДаМа
+Цыплёнок по-охотничьи от ilga (фото)
Чахохбили от Ruta
Чахохбили от Бурды от Яшмы
Чахохбили по рецепту нашей армянской бабушки от иринэ
Чесночная курочка от masha77
Чили от lusek
Чили кон карне от Моргана (фото)
Штрудели от Мейта
Яблоки фаршированные куриным филе в белом соусе от Кроша
Яхния от DPK (фото)
|Макар
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Блюда из рыбы, креветок и прочих морских гадов...
Горбуша в молоке от МаДаМы
Горбуша в режиме "тушение" от Spam
Горбуша с помидорами, пореем и брокколи от klushka
Гуляш из щуки от daisywheel
Дивная рыбка от Зимнуховочка (фото) . Фото ilga
Заливная рыба от Ilga
Заливное из судака от lusek
Заливное из рыбы от lusek
Запеканка с рыбой и картофелем от Hellena (фото)
Запеканка из икры язя от КАЛИБРИНАТА
Зубатка с сельдереем и яблоком от Mousy
Зразы из судака от Кулюки
Жаренные карасики одновременно с овощами на пару от Кулюки
Жаренные креветки от irarosl
Жареная рыба нототения с розмарином от Кулюка
Имбирный рис с семгой от Омуль
Кальмары с овощами от Умочки От Борисыча
Камбала в фольге на пару от Mamarishka
Камбала тушеная с картофелем от Мурлыська
Картошка для лентяев с рыбой от Андреевна
Картошка с кальмарами от vma (фото)
Кольца кальмаров в сметане от vma
Коричневый рис с креветками в томатном соусе от anna100 (фото)
Котлетки из рыбы с гречкой и грибами от Juliya (фото)
Котлетки из крабовых палочек от Орёл (фото)
Котлеты рыбные от Светла77 (фото)
Креветки с овощами от маркоша
Креветки с овощами на пару от lmonro
Лёгкая орская фантазия от Борисыч
Легкая рыбка от AnnaSevashova (фото)
Лимонема с мятой от Яшма
Лосось «в рубашке» от CJulia (фото)
Макароны с осьминожками в сливочном соусе от Новокузнечанка
Макароны с тунцом от pikasso
Мидии в половинках ракушек от Кошь (пошаговые фото)
Мидии с овощами от swema
Мидии с рисом и овощами от klushka
Минтай с морковью и горчичным соусом от Lyulyu
Мойва запечанная от Laksna
Молоки красных рыб в мультиварке от Гну
Морской язык в луке от Умочки
Морской язык с макаронами от bobusya (фото)
Морской язык с сыром и майонезом от Dasha708
Морской язык, запеченый с картофелем, цветной капустой и сыром от vagre
Морской коктейль со смесью бурого и дикого риса от Plusha
Окунь морской на пару с гарниром от Умочка
Оладушки рыбные от Кулюки
Паста с морепродуктами от анюша
Паэлья от вареники (фото)
Паэлья от Homa (фото) еще Паэлья от Homa
Петровские палочки от vma
Плов с морепродуктами от Iren69
Ризотто со шпинатом и креветками от JassieJass
Ризотто с грибами от Ксарочка
Рис с морепродуктами от Juliya
Рис с шампиньонами и креветками от neigra
Роллы любимые от annaK
Рулет из лаваша с крабовыми палочками от Леська
Рулеты на пару из кабачков с креветками от Львица
Рыба в молоке с луком и картофелем от Светла77
Рыба в шубке от Дудочка (фото)
Рыба по-чешски от NataKa
Рыба с овощами от m2602
Рыба с помидорами в сметане от GruSha (фото)
Рыба под овощами от rosomaxa
Рыба под маринадом от ilga
Рыба под маринадом "Тыква по-гречески" от Умочка
Рыба тушеная от aplet (фото)
+Рыба,тушенная с овощами от LIRA70
Рыба с грибами в плавленом сыре
Рыба-фиш от ilga
Рыбка от filichita
Рыбка жареная от МаДаМа (фото)
Рыбка ленивая в ленивом кляре от Умочки
+Рыбка с пореем на пару от Lola (фото)
Рыбка, тушённая с морковью от Lola (фото)
Рыбка под маринадом от Настюнька (фото)
Рыбка под маринадом от lusek (фото)
Рыбка под маринадом от numsik
Рыба с сыром под маринадом от СанечкаА
Рыбка "Кета в бантиках" от Морганы
Рыбка с овощами от OlgaVS
Рыбная запеканка с картофелем от CJulia (фото)
Рыбный пудинг от Lola (фото)
Рыбный рулет от Моргана (фото)
Рыбное суфле от ilga
Рыбное филе с луком и картошкой (слоями) от СолнышKо
Рыбные котлетки в кисло-сладком соусе от Моргана
Сайра консервированная от Борисыч
Селёдка под шубой от Hellena (фото)
Сёмга в оливковом соусе от Иола
Семга в шубе от CJulia (фото)
Сёмга на пару от ilga (фото)
Семга в сливочном соусе со спагетти от vtpvvv
Сёмга с креветками, тушенная в сливках от ИлЛария
Сёмужные стэйки на пару от Multi
Сёмга в сливочном соусе от aaaliiinaaa
Скумбрия тушёная от yanbor ; исполнение и фото от Морганы, вариант от Гну (фото)
Скумбрия под маринадом от Яшма
Слоёное чудо от Galoc4ka (рыба по-португальски)
Сом в маринаде из каперсов от izumka
Сочная горбуша в молоке от irulya
Спагетти с рыбкой от ИлЛария
Ссылка на рецепт: сайядие с рыбой и креветками от SeraFima
Стейк на пару от Борисыч
Стейк из красной рыбы от ilga
Стейки форели от МаДаМа (фото)
Стейки форели от VironikaS
Судак жареный от Кулюки
Судак с картошкой от bosya
Суфле рыбное... или одна большая котлета от OlgaVS
Суши от МаДаМа От Черноглазки
Суши по-полтавски от МарусяСергеевна
Суси с копченым тунцом, с\с форелью от anna100
Тартарчо от zhyk
Тилапия на овощной подушке от Homa
Треска под маринадом от анюша
Треска в сырно-сливочном соусе от irarosl
Тушёная камбала от Mamarishka (фото)
Тушеная рыба от Пупсень
Улитки из форели ОТ ilga
Фаршированные кальмары от nukri
Фаршированная щука от Орёл
Филе щуки с картошкой от tvum
Филе морского языка с цветной капустой на пару от irulya
Филе рыбы с овощами от LIRA70
Форель в сливках от ilga (фото)
Форель на пару от Una
Форель тушеная в кокосовом молоке с розмарином от Lola
Форелька на пару от Львица (фото)
Чолнт-фиш от ДикаяХозяйка
Шпроты домашние
Щука фаршированная от Barbariscka
Щука фаршированная, со шпинатом от Яшмы
|Макар
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Плов
А*ля Сладкий плов от Морганы
Булгур-плов с овощами от Нигули
Диетический плов от Sunstroke
Делаем плов от lusek
Плов мягонький, бюджетный от Вареники
Плов от Мухиддина от CJulia (фото)
Плов от Андреевна
Плов от VironikaS
Плов от Борисыч (фото)
Плов от МаДаМа
Плов от Тиши.
Плов от Дианчик
Плов от bobusya
Плов от иринэ
Плов от ЛЕЛЕ
Пловушка от Taykazvezda
Плов с айвой от Кроша
Плов из куриных голеней от Борисыч
Плов из свинины от rsvek
Плов со свининой от klushka
Плов с курицей от Rusalocka
Плов крымский от Homa
Плов по-Ашхабадски от Борисыч
Плов по-турецки с куриными желудочками от elka34 (фото)
Плов с баклажанами от Львица (фото)
Плов с бараньими (ягнячьими) рёбрышками из розового риса от lusek
Плов с говядиной от Anna1966
Плов с грибами от GruSha (фото)
Плов с индюшкой от Lola (фото)
Плов с индюшкой от Львица
Плов с копчёными куриными сердечками от Gri (фото)
Плов с курицей от yanbor
Плов с курицей от GruSha (фото)
Плов с курицей и грибами от ЕленаБо (фото)
Плов с курицей от Ташенька (фото)
Плов с рапаной от CJulia (фото)
Плов по заказу дочери, *слюнявый* от МаДаМы
Пловокаша со специями от Кулюка
Плов (пловокаша) рисово-пшенный от Кулюка
Плово-каша с тушенкой от kseniя
Сайядие - плов из рыбы от Макар
Сладкий плов от Beregina
Шах-плов от Люблютворить
Фруктовый плов от Homa (фото)
|Макар
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Каши
Как варить каши заметки от ЕленыБо
Приготовление каш в мультиварке (ссылка)
Практические рекомендации приготовления различных каш с овощами от yanbor
Режим "Плов" от ЕленыБо
Режим "Молочная каша" от ЕленыБо
Апельсиновый рис от Lyulyu (фото)
Банановая молочная каша от AmazonkaJ
Ванильная кукурузно-ячневая каша
Геркулесовая каша от Nadi
Геркулесовая каша с сушеной клубникой от Омуль
Геркулесовые хлопья (каша) от Майка
Гороховая каша от Anna1966
Гречка с мясом и помидорами от Grusha
Гречка по-папиному от Омуль
Гречка по-селянски от Настюнька
Гречка по-купечески с мясом и грибами от NickolasLord
Гречка с лисичками "а-ля по-селянски" от anna100 (фото)
Гречка + куриные рулетики ( на пару) одновременное приготовление от Tancha
Гречка ядрица от Дудочка
Каша ассорти с тыквой от LEDI
Каша "дубинушка" от Lola (фото)
Каша гречневая молочная от GruSha
Каша гречневая протертая от Lyulyu
Каша из гречневой крупки с сухофруктами и орехами от Гну
Каша из овсяных хлопьев для любителей штруделей и здоровой пищи от Умочки
Каша молочная пшенная с тыквой от Красавица
Каша на замороженном молоке с отсрочкой времени ( с использованием таймера) от Iusek
Каша овсяная сборная от Lusek
Каша пшеничная с грибами от Борисыча
Каша пшенная протертая от Lyulyu
Каша пшенная с картошкой от kseniя
Каша из кукурузной крупы Майка
Кашка кукурузно-манная от Sentyabrenok
Кукурузная каша от Настюньки (фото)
Кукурузная каша от WhiteAngel
Кукурузная каша от Multi
Кукурузно-ячневая ванильная каша от СанечкаА
Кукурузно-пшеничная кашка от kseniя
Манная каша от Пупса
Манная каша от Lyulyu
Манная каша с канталупой от Омуль
Манная каша на таймере (TMH-18) (фото) от Премьера
Молочная каша от Massago
Молочная пшённая каша от masha77
Молочная пшённая каша с тыквой от Lola
Монастырская каша от Хель
Овсянка, сэр! от Нигули
Овсянка от Golden
Овсянка из зерна от yanbor
Овсяная каша от Яшма
Овсяная каша на топленом молоке от kseniя
Одновременное приготовление гречневой каши + кипячение молока от Lola
Перловка от Львица
Перловая каша от Новокузнечанка (фото)
Перловая каша Петра I от Igor0808
Перлово-гречневая каша по-деревенски от Кроши От Омуль
Перловая молочная каша от Color
Перловка с грибами и с луком от Андреевны
Перловая каша со свиной лопаткой от Омуль
Перловая каша с тушенкой от kseniя
Перловка с копчеными колбасками и грибами от Lyulyu
Полента от m2602
Пшеничная (дробленка) молочная каша на "Таймере" от kseniя
Пшеничная с грибами от Борисыч
Пшеничная с грибами от Борисыча, в исполнении klushka
Пшеничная каша от Byuf
Пшённая каша с тыквой от Snarkenshtein
Пшённая каша быстрого приготовления от Моргана
Пшённая каша с тыкой по рецепту Ромы от Кроши
Пшённо-рисовая каша от Swetланка
Пшенная каша от novaya (ниже в посте)
Пшенная каша с тыквой от СанечкаА
Рецепт перловки с мясом от Новокузнечанка
Рис в апельсиновом соке от Natycia
Рассыпчатый рис от Sentyabrenok
Рис в салфетке от ilga
Рис с яблоками от Кася2
Рисовая каша с тыквой от smesharik
Рисовая молочная каша от You
Рисовая молочная каша от Juliya
Рисовая каша от Дианчик
Кашка рисовая от kseniя
Рисовый гарнир от Beregina
Рисово-пшённая кашка от TOYOTA
Рис в мультиварки от Rusalocka
Тыквенная каша от вареники
Тыквенная каша от Мейта
Ячневая каша от LenaMalyh
|Макар
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Откуда: г. Чехов-2 Московской обл.
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Овощные блюда, грибы
Аджика от Шепот
Аджапсандали от Barbariscka
Айлазан (армянская кухня) от lmonro
А-ля сатэ от Борисыч
"Ананас" из кабачка от Homa
Бабка картофельная от Gven
Баклажаны в томатном соусе от GruSha (фото) . Вариант от Костик
Баклажаны тушёные с говядиной от Умочки
Баклажаны в сметане от ilga
Баклажаны от novaya
Баклажанные лодочки на пару от vma
Баклажанный торт от Алены alenkii от nukri
Брокколи в режиме"Плов" от Homa (фото)
Вареники с картошкой ( паровые) от Борисыч
Вареники с картошкой от Львица (фото)
Вареники с клубникой от LenaMalyh
Вареная кукуруза от Sentyabrenok
Вариация кабачков от ilga (от Светла77) (фото)
Винегрет на пару от yanbor
Гавайская смесь от Dasha708
Голубцы постные от Львица (фото)
Грибной бисквитный торт от Ирины Кутовой от nukri
Грибочки в сметанном соусе с цветной капустой от Dasha708
Грибная икра от Яшма
Гуляш с опятами в слоеном тесте от ЮлияСК
Дим-сун от nukri
Долма овощная с сухофруктами от Красавица (фото)
Драники от Olila
Драники от OlgaVS
Жареная картошечка от Dasha708
Жар-птица из баклажанов от klushka
Жаркое с черносливом и виноградом от prokol
Жульен из шампиньонов от april19
Закусочная паста из баклажанов от Фисташшка
Запеканка картофельная с пивом от Lyulyu (фото)
Запеканка «Лето» из картофеля, кабачков, перцев и томатов от anna100 (фото)
Запечёная фаршированная тыква от Иpena
Запечёные овощи от Львица (фото)
Зелёная фасоль от Львица (фото)
Идея для гарнира (морковь+брюссельская капуста) от NickolasLord
Икра из баклажанов от БаггиРа
Имамбаялды от Lyulyu
Кабачки с грибами, тушеные в сметане от Майки
Кабачки с овощной начинкой на пару от Андреевна
Кабачки с фасолью от bubo4ka
Кабачки тушёные в сливочном соусе от lisula (фото)
Кабачки тушеные от bubo4ka
Кабачки фаршированные по-лентяйски от Умочки
Кабачки с баклажанами от Умочка
Кабачки с шампиньонами и беконом от alens
Кабачково-куринная запеканка от ilga
Кабачковая икра от Андреевна
Кабачковая икра от Андреевна от Nikysia(фото)
Кабачковая икра от Умочка
Кабачковая икра от Фисташшка
Кабачковая икра от Massago
Кабачки "Анкл Бенс"в мультиварке от ilga
Кабачок под сметанной шубкой от ilga (фото)
Кабачковый оладушек от Sokolova (фото) , Ещё
Камди пян-се (паровые пирожки из картофеля) от nukri
Канелони с овощной начинкой от Красавица (фото)
Капустные шницели от ilga (фото)
Капуста с рисом от Нигули
Капуста тушенная от april19
Капуста тушенная от Тиши
Капуста, тушеная в соусе от AmazonkaJ
Капуста, тушённая с рисом от GruSha
Капуста тушёная с рисом и черносливом "А-ля бигос" от Кроши
Капуста запеченная с маринованными огурчиками от Ксарочка
Картофель под шубой от Lyulyu От Polla
Картофель с грибами и сметаной от GruSha (фото)
Картофель тушёный с грибами от april19
Картофель тушеный в сливках от GruSha (фото)
Картофель фаршированный от Lyulyu (фото)
Картофельное пюре от viakos
Картофельные клёцки от Shanelle
Картошка с шампиньонами от Dasha708
Картошечка жареная от masha77
Картошечка с чесноком от april19
Картошка жаренная от yanbor
Картошка жареная от NataVlas
Картошка, жаренная по-простому от Эля
Картошка с беконом от neznaika659
Картошка с беконом и начинкой от neznaika659 (и еще пост ниже)
Картошка со шкварками в режиме Плов от Кулюка
Картошечка от Зимнуховочка
Картошка в молоке от VironikaS
Картошка для лентяев от МаДаМа
Картошка под соусом от Домомучительница
Картошка с грибами и тушёная фасоль от Пух
Картошка с грибами и свининой от ЛАРА74
Картошка с шампиньонами от neznaika659
Картофель с кабачками от Мурлыська
Картофельное пюре от crash
Квашеная тушеная капусточка от smeera
Корень сельдерея с бататом от Моргана
Кукуруза на пару от anna100, Фото от Надена
Кукуруза в мультиварке от ilga
"Ленивая картошка" с кефиром от Ilga (фото)
Ленивые "Фаршированные кабачки" от Изменчивая
Летний ужин от Natycia
Лобио от Хель (фото)
Лобио по-грузински от Lyulyu (фото)]
Луби от Скрат (фото)
Молодой картофель под зеленью от Lyulyu (фото)
Нежное суфле из цветной капусты от Омуль
Нут в греческом стиле от Iraida
Овощи в сливочно-томатном соусе от OlgaVS
Овощи на пару от DPK
Овощи на пару от Jakina
Овощи на винегрет и салаты от Яшма
Овощи со спаржей от SVF
Овощная запеканка (с картофелем и баклажанами) от klushka
Овощное рагу и оладьи из рыбных консервов от Lyulyu (фото)
Овощное рагу от Сэнди (фото)
Овощное рагу от ЕленаБо (фото)
Овощное рагу от Мимозка
Овощное рагу с баклажанами от klushka
Овощное разнообразие с сосисками от Lyulyu
Овощной соус с бамией от Львица (фото)
Овощной тортик от ДусяМышкина
Оладушка «Тунисская» от CJulia (фото)
Перец, запечённый с рисом от Plusha
Перцы фаршированные рисом и грибами от elka34
Перцы фаршированные (постные) от Борисыч(фото)
Пюре из цуккини с томатом от lmonro
Рататуй от Afalina8
Рагу из кабачков с мятой от Agatha (фото)
Рагу с кабачками "Януськина радость" от Януся
Рагу сборное от LenaMalyh
Рис с грибами в сметанном соусе от летняя
Рис с чечевицей от Ксарочка
Рулетики из баклажанов от Кошь
Ризотто с грибами от Lyulyu
Ризотто с овощами и шампиньонами от shatenka (фото)
Свекольные голубцы от yanbor
Свекольная икра от vma
Сладкая тыква от promak
Солянка от СолнышKо
Солянка "запасливый хомяк" от Homa
Солянка "простая" (с сосисками) от Лиры70
Соте из баклажанов от satva
Соте из баклажан с фетой от Кулюки
Сотэ с баклажаноми от Изменчивая
Спагетти с лисичками в сливочном соусе от klushka
Блюда из тыквы от LikaJasenova
Тыква по-гречески от Умочка
Тыквенные оладушки от novaya
Тортилья от Daze
Тушёная капуста от irulya
Тушёная капуста с сосисками от СолнышKо (фото)
"Тушеная картошка в сметанном соусе" (блюдо на скорую руку) от Angelino4ka
Тушенные овощи от aaaliiinaaa
Тушёные овощи от tatyanak
Тушеные овощи от Олюннька
Тушёный кабачок с брокколи и овощами от Ташенька
Тушёная капуста от Моргана (фото)
Фасоль зеленая в режиме плов от swema
Фасоль с чесноком и грецкими орехами от Кулюки
Фасоль крупная белая в томате с беконом от Lusek
Фаршированные овощи от Barbariscka
Фаршированные шляпки грибов от Зародыш
Хумус от Kalashnikova
Цветная капуста в грибном соусе от ulena
Цветная капуста на пару от bobusya
Цветная капуста на пару от Костик + уточнение
Чанахи от Андреевна
Чесночная картошка от Сэнди (Lyulyu) (фото)
Чечевичные биточки с перцем от diankas
Старое доброе чили кон карне от Джейми Оливера от Моргана
Шампиньоны фаршированные от AmazonkaJ
Шикарное овощное рагу от Иола
Экзотический соус " Манго-чатни" от Настюнька (фото)
Маринованные шампиньоны от Борисыч
|Макар
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Салаты
Салат "а-ля Цезарь" от КремБрюле
Салат из морской капусты с кальмаром от Умочки
Оливье от Надёны
Салат Шарлотка от МаДаМы
Салат из баклажанов с зеленым луком по-китайски от иринэ
Блюда из яиц
Быстрый омлетик из того. что есть в холодильнике от Жулсик
Омлет витаминная свежесть от Homa (фото)
Омлет дачный от ilga (фото)
Омлет из белков от CJulia (фото)
Омлет на пару от Надена, фото, дополнение
Омлет от lmonro (фото)
Омлет от Кроши От Swetланка
Омлет от lusek (фото)
Омлет от Омуль (фото)
Омлет от АтлантидаМ
Омлет со свиной лопаткой и стручковой фасолью от Омуль
Омлет по-Моисееву от yanbor Пояснения от Андреевны
Омлет почти по-детсадовски от Marysinka (фото)
Омлет с детской колбасой от Кулюки.
Омлет с грибами, сосиськами и сухариками от remdj
Омлет со шпинатом от LEDI
Омлет «Нота вкуса» (фото) от Премьера
Омлет из белков на пару от lmonro
Омлет от TOYOTA
Омлето-запеканка от m2602
Омлетный пирог с пангасиусом от Омуль
Омлетный пирог с куриным филе от Омуль
Рецепт омлета натурального (1983 г) от ulena
Рецепт японского омлета чаван мущи от Ириски и Львица
Сладкий омлет от Умочки
Яичница с помидорами и сардельками от Ellian (фото)
Яичница с баклажаном и луком от Борисыч
Японский омлет от МаДаМа
|Макар
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Сообщений: 3 300
Спасибок: 35
Пользователь №: 17 405
Регистрация: 7.02.2008
Откуда: г. Чехов-2 Московской обл.
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Несладкая выпечка
Бесподобный грибной пирог от Нигули
Быстрая пицца в МВ от Кроша
Гренки от yanbor
Грибная запеканка от БАРХАТ
Грибной пирог от Санечка
Капустная шарлотка от babusya
Капустная шарлотка от НатаШ (фото)
Капустная шарлотка от Шепот
Капустный пирог с яйцами из дрожжевого теста от Монечки
Капустный пирог от Пяточка
Картофельный пирог от Lyulyu
Киш, Пай или Пай, киш овощной (грибы\фасоль) от Умочки
Кукурузный пирог с сыром и брокколи от Макар
Курник в мульте от natamylove
Курник от Kudrika
Ленивая ачма от irarosl
Ленивые хачапури от Килька, фото от Ellian
Ленивые хачапури (на пару) от Яшма
Ленивые слойки с сыром от acsik
Лепешка сырная с тмином от ilga
Луковый пирог от lusek
Луковый пирог от lusek в исполнении NickolasLord
Многослойная пицца от Яшма
"На холмах Грузии..." или вариация на тему лобиани от РыбaБaскервилей
Осетинские пироги от nukri
Открытый пирог с сёмгой и сливками от ilga (фото)
Открытый пирог с сёмгой и сливками от ilga
Открытый пирог с форелью от Борисыч (фото)
Открытый рыбный пирог со сметаной от ilga
Открытый капустный пирог от СанечкаА
Пикантный розовый пирог от ilga (фото)
Пирожок ленивый из слоеного теста от Умочка
Пирог картофельный с сыром от masha77 , фото
Пирог картофельный стыренный от Мадама
Пирог-лепёшка от Кулюки
Пирог на майонезе с сыром и сосисками от Светла77
Пирог с грибами от Татьяна1978
Пирог с грибами от Татьяны1978, в исполнении Taykazvezda
Пирог с грибами и картофелем от Макар
Пирог с зеленым луком и яйцом "Лентяйка Перекрестковская" от Юнимата
Пирог с картофелем от crash
Пирог с капустой и грибами от Olila
Пирог с капустой из готового слоеного дрожжевого теста от svetushka
Пирог с капустой (открытый) от Ilga (фото)
Пирог Коровьи креветки от vma
Пирог с лососем и спаржей от Кулюка
Пирог с печёнными баклажанами от OlgaVS
Пирог с рисом и яйцом от numsik
Пирог с рыбной консервой от МарусяСергеевна Ещё
Пирог с сыром от ilga (фото)
Пирог "Супер-пупер остатки" от Морганы
Пирог творожный от Lyulyu
Пирожок с грибами и картошкой от Моргана
Пирожок сырный с мясным фаршем
Пирог со свежей капустой от Plusha
Пирог со свежей капустой от Мурлыська
Пирог "капуста+мясо+.." от Afalina8
Пирог с яйцом и рисом от april19
Пирог "Экономный" от Андреевна
Пицца от ilga (фото) Тесто для пиццы от Розового пирога
Пицца от Sade (фото)
Пицца "3 сыра" от anna100 (фото)
Пицца от Черноглазки
Пицца от Taykazvezda
По мотивам хачапури от Моргана (фото) , подробнее, пояснение
Рулет с адыгейским сыром (а-ля один большой вареник с творогом) от vagre
Рыбный пирог от Flosik
Рыбный пирог от Андреевна по рецепту Флосик
Рыбный пирог от Кроши Дополнения От Морганы
Рыбный пирог от МаДаМа (фото)
Рыбный пирог от СанечкаА
Рыбный пирог с горчичной заливкой от ilga
Рыбный пирог на майонезе от Умочка
Рыбный торт от SANY от Макар От Морганы
Самса по-лентяйски от Умочки
Сосиски в тесте от Линоррра
Сырный пирог от Пакат (фото)
Сырный пирог от Polla От Juliya
Сырный пирог с грибами от viakos (фото) . Комментарий от irarosl
Тофный кабак от CJulia
Чизкейк овощной с творогом от nukri
ЧИЗ по-молдавски с цветной капустой, творогом и брынзой от Кулюка
Чилийский кукурузный торт с цыпленком и оливками от Olila (фото)
Чилийским кукурузным тортом с цыпленком и оливками от Морганы
Чилийский кукурузный тортик от Sokolova
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Сладкая выпечка
Шарлотки
Апельсиновая шарлотка от Olga750(фото) , пояснение
Апельсиновая шарлотка от Swetланка
Апельсиновая шарлотка от rsvek
Апельсиновая шарлотка с цукатами от АтлантидаМ
Апельсиновая шарлотка от NatNatt
А-ля шарлотка от becky59
Обычная шарлотка от Vitulia (фото)
Панчо из двух яблочных шарлоток от вареники
Шарлотка в мини-мультяшке от Андреевна (фото) , дополнение.
Шарлотка из хлеба от Георгиевна (фото)
Шарлотка постная от Кроши
Шарлотка с апельсином от LIRA70 (фото)
Шарлотка с брусникой от Скрат
Шарлотка с вишней (маленькая мультиварка) от ilga (фото)
Шарлотка с голубикой от Черноглазки
Шарлотка с карамелью от ilga (фото)
Шарлотка класическая от Бархат
Шарлотка с кремом от Nelis
Шарлотка с целыми яблоками от ilga (фото)
Шарлотка с целыми яблоками от Мейты
Шарлотка с черникой от Ilga (фото)
Шарлотка с чёрной смородиной от Lola (фото)
Шарлотка с чёрной смородиной от Lola, в исполнении тимсФото от didusya От Кроши
Шарлотка с яблоками и киви от МарусяСергеевна
Шарлотка с яблоками и корицей "Махеевская" от Snarkenshtein
Шарлотка с яблоками и корицей Махеевская от Snarkenshtein, в исполнении Нигуля
Шарлотка с яблоками и корицей от СолнышKо (фото)
Шарлотка с яблоками и корицей от Маринуськи
Шарлотка с яблоками от Homa (фото)
Шарлотка яблочная стандартная от Нигули
Шарлотка со свежей черникой от anna100
Шарлотка со сливами и клюквой от lusek (фото)
Шарлотка с целыми яблоками фаршированными апельсиновым филе от Кроша
Шарлотка (а'ля Крошин пирог с розмарином) от loveasia
Шарлотка от летняя
Шарлотка от apelsyn
Яблочный пирог сухой от Андреевны Сухой яблочный пирог от Пяточка Сухой яблочный пирог от Daze Сухой яблочный пирог от irarosl
Яблочная шарлотка от Golden (фото)
Яблочная шарлотка от lusek
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Сообщений: 3 300
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Регистрация: 7.02.2008
Откуда: г. Чехов-2 Московской обл.
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Пироги
Ананасово-шоколадный пирог от Lyulyu
Ананасовый пирок от stepanova
Апельсиновый пирожок от Кроша
Апельсиновая фантазия от Яшмы
Апельсиновый пирог от LEDI
Ароматный яблочный пирог от СанечкаА
Апельсиновый пирог с миндалем от Homa
Банановый мурзинэк от ilga
Бисквит с грушами от natamylove
Болгарский яблочный пирог от Dary74
Быстрый пирог из кукурузной крупы от Борисыч
Ватрушка от Пакат
Вишневый открытый пирожок от вареники
Вишневый пирог на творожном основании от anna100 (фото) , дополнение . Фото Vitulia
Вишневый пирог от Fomich
Вишнёвый пирог от Эвиты от Jazzinitup
Вишнёвый пирог от Эвиты от Новокузнечанка
Пирог вишневый от anna100 (фото) , дополнение
Грушевый перевертыш от Homa
Закрытый пирог ( подходит для разных начинок) от Эмоция (фото)
Имбирная коврижка от ilga
Клубнично-банановый пирог от mashe По этому рецепту пирог с замороженной вишней от Гну
Кокосово шоколадный мусс от Hellena
Королевская ватрушка от bosya (фото)
Ленивый яблочный пирог от MMasha
Лимонный пирог со штрейзелем от ilga
Маковый пирог от alxnet
"Маково-апельсиновый пирог" от STERN, в исполнении Кроша
Малиново-яблочный пирог от Сэнди (фото)
Медово-творожно-шоколадный пирог со сливами от ilga (фото)
Медовая коврижка со сливами от Илги
Миндальный пирог с сухофруктами от Гну
Дополнения к коврижке со сливами от Илги
Морковный пирог от НатаШ (фото)
Морковный пирог от Новокузнечанка (фото)
Морковный пирог "Азарт" от bubo4ka
Овсяной пирог от РыбaБaскервилей
Открытый дрожжевой пирог с яблоком и брусникой от Vitulia (фото)
Открытый пирог из песочного теста с клубникой от Olila
Открытый пирог из песочного теста с клубникой (от Olila) в исполнении Омуль
Открытый пирог с крыжовником от kyzia
Перевернутый абрикосовый пирог от Мишель, в исполнении Моргана
Песочный торт со смородиной от LIRA70 (фото)
Пирог "Гости на пороге" от Кулюки
Пирог "зебра" от Андреевна (фото)
Пирог Мазурка от Chita
Пирог маслянный от jalo, в исполнении nukri
Пирог от Федосеевой-Шукшиной от Борисыч (фото)
Пирог от Федосеевой-Шукшиной от Иpena Фото
Пирог с грушами и клюквой от Жаклин
Пирог с кефиром от Ilga (фото)
Пирог с кефиром от Hellena (фото)
Пирог со смородиной и яблоками от Lyulyu (фото)
Пирог с ревенем от m2602Фото от Ирулька
Пирог с ревенем, клубникой и смородиной от ilga (фото)
Пирог с ревенём на кефире от ilga
Шоколадный пирог с бананом и ревенём на кефире от Ilga
Пирог с творожно-клубничнол начинкой от Андреевна
Пирог с черешней от GruSha (фото)
Пирог с чёрной смородиной и кунжутом от Макар
Пирог с малиной от bubo4ka
Пирог с яблоками от Lyulyu (фото)
Пирог с ягодами от elka34 (фото)
Пирог с яблоками от цыганки
Пирог яблочно-брусничный с корицей от Sadd
Пирог утилизатор от IRKO
Пирожные с яблоками от ilga (фото)
Пирожок с вишней, маком и орехами под глазурью из белого шоколада от Макар
Пирожок с вишней от ВикторияБекхем
Пирожок со сгущёнкой от Андреевна (фото)
Пряничный пирог от april19
Пряничная коврижка от ilga
+Рождественский пирог от Lola (фото)
Сливовый пирог-перевертыш от Barbariscka
Сицилийский яблочный пирог от nukri
Сливовый пирог-перевёртыш от Ирины Кутовой и ilga (фото)
Сливочный пирог от Кулюки
Слоеный пирожок с творогом и яблоками от Fomich (фото)
Татен с ананасами от Lyulyu
Тарт с черникой от ilga (фото)
Тертый пирог от aaaliiinaaa (фото)
Тёртый пирог с вареньем от didusya
Три в одной кастрюльке или Шоколадная Шоколадность от РыбaБaскервилей
Цветаевский яблочный пирог от vma От Мадамы ЕщёОт Илги От Жулсик
Цветаевский яблочно-творожный пирог от Мадамы
Цветаевский с ягодами от Мадамы
Цветаевский с ягодами от irarosl
чайный вариант пирога на овсяно-кукурузной смеси от NastyaChai
Пирог Чёрная смородина от Морганы
Пирог с красной смородиной от Элария
Пирог с вишней от bubo4ka
Финиковый пирог с шоколадом от Ilga
Швабский пирог с красной смородиной от Макар
Штрудель от AnnaSevashova (фото) , фотоJuliya
Яблочно-кокосовый пирог от elka34 (фото)
Яблочный крамбл от Lyulyu
Яблочный пирог с грецкими орехами от bosya (фото)
Яблочный пирог с орехами от GruSha (фото)
Яблочный пирог в маленькой мульте от Андреевны (рецепт Сэнди)
Яблочный пирог от Лиры70
Яблочный сухой пирог от Андреевны
Яблочный пирог с розмарином от Кроша
Яблочный пирог «Старый Брюгге» от marele
Яблочно-марципановый пирог от marele
Яблочный пирог Помпея от ilga
Яблочное чудо от innocenteyes
Чудо (варианты) от AnnaSevashova
"Пирог универсальный" от AnnaSevashova
Абрикосовое Чудо от AnnaSevashova(фото)
Десерт "Вишня под снегом" от AnnaSevashova
"Апельсиновый негритенок" от AnnaSevashova (фото)
Пирог "Шоколадно-вишневое чудо" от AnnaSevashova От Макар
Шоколадный пирожок с Несквиком от ladie
Шоколадно-кофейное чудо от AnnaSevashova (фото)
Шоколадно-сливочное чудо от Hellena
Шоколадно-творожный мраморный пирог от Элария
Вкусный пирожок с маракуйей на основе Анютиного Чуда от Моргана (фото)
Торт для Анюты от Макар
Торт Компот в коньяке (на основе Чуда) от Макар
Моё последнее чудо от Макар
Чудо шоколадное с персиком от Олюнньки
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Торты
+Абрикосово-вишнёвый тортик от Lola (фото)
Ананасовый выпендрёж. Торт от Морганы
Ананасовый торт от Морганы
Ананасовый торт с орехами от LIRA70
Ананасовый торт от Андреевна
Торт "А+Б" от Hunnymammy от Иpena (фото)
Торт "Аленка" от Homa
Торт "Арбуз" от nukri
Африка в снегу от pikasso
Банановый рулет (тортиком) от ЕленаБо (фото)
Банановый торт от Пух (фото)
Банановый торт от Lyulyu
Банановый брауни от СанечкаА
Белый ангел от Homa (фото)
Бисквит "Королевский" от Мурлыська
Бисквитно-безешный торт от Juliya
Бисквитный тортик от Светлы77
Бисквитный тортик с бананом и киви от ЕВКА
Бисквитный торт от Пупсень
Торт бисквитный от кселена
Фруктово-желейный бисквит от Barbariscka
Битое стекло от Морганы
По мотивам торта "Битое стекло" от Моргана (фото) От Fomich
Битое стекло от Hellena
Торт «Бочка с фруктами» (фото) от Премьера
Бостон Брауни от Lyulyu
Брауни-мини сиюминутный от Кулюки Брауниз от Кулюка
Брауниз от Морганы Разрез
Брауниз для племяшек от Hellena
Брауни с творогом и лесными ягодами от Juliya
Торт "Вена" от Lira70
Торт Валентинка от Hellena
Торт "Вдвоем" от LIRA70 (фото)
Вишневый тортик от Новокузнечанки
Вишнёвый торт от МаДаМы
Вишнёвый торт с хрустящим коржом от Lyulyu
Тортик вишнёвый от shatenka (фото)
Вишневый торт с бананом от Нигуля
Вишнево-сливочный рай от Монечки
Торт "Влюбленный персик" от ивушка
Торт "Влюбленный принц" от LIRA70 (фото)
Торт "Влюбленный принц" от rsvek
Торт "Воспоминание" от Мадамы
Торт "Волшебный" от Lyulyu (фото)
Графские развалины от Нигули
Торт "Графские развалины" от Нигуля
Грибной бисквитный торт от Ирины Кутовой от nukri
Торт "День и ночь" от Alka (фото)
Торт "День и ночь" от bubo4ka
Торт "Делу время, потехи час" от Hellena
Торт-десерт Брауни заливной от Кулюки
Тортик для выходных от Shanelle
Торт для Оли! от Hellena
Тортик для домашнего чаепития от Кроши
Торт Для мамы от Сэнди
Торт "Для невестушки" от Андреевны
Дунайские волны от Мавка (фото)
Торт Елка от Hellena
Торт "Захер" от Lola (фото)
Торт с заварным кремом и вишней от Элария
Зелёный торт (фисташковый) от Макар
Торт "Intimité" (Франция) от Макар
Тортик "Инь и Янь" от Варька
Торт "Каприз" от Grusha (фото)
Кокосово-шоколадный мусс от Морганы Ещё
Кокосово шоколадный мусс от Hellena Ещё от Hellena
Кофейный торт от Макар
Торт "Клубничка" от Андреевна (фото)
Торт Клубничный от Plusha
Клубничный тортик от Кася2
Торт "Красный бархат" от nukri
Торт "Куши" от Basyuta (фото) От LEDI
Торт Куши от Сонечки -бугалтера от Barbariscka
Торт из кулича от pikasso
Летний дынный торт от Hellena
Торт Ленивый трюфель от Макар
Торт *Ленинск* от Мадама
Торт Лилия от Hellena
Торт Лимонный от Кроши от nurki
Торт Лимонный от Plusha
Лимонный тортик от Настюнька От OlgaVS
Тортик "Лимончик" от Морганы
Лимонный торт от Juliya
Торт с маком и черникой от nukri
Маковое счастье от Макар
Маково-кокосовый тортик от Элария
Маково-кокосовый тортик от СанечкаА
Торт Малинка от Морганы
Торт "Мама старается, дети не едут!" от Hellena
Мандариново-манговый торт от Инны innok, в исполнении nukri
Масляный тортик от Lola (фото)
Торт Мандариновый от You
Торт "Маришка" от LIRA70 (фото)
Тортик медовый от анюша
Торт медовый от Мадамы
Пушистый медовик от masha77
Медовый торт "Сладкий вечер" от Иры Кутовой от olejaKr
Медово-сметанный торт от Ирины Кутовой Фото Olila
Торт медово-сметанный по рецепту Ирины Кутовой от You От МарусяСергеевна : Барби и Танк
Медово-шоколадно-банановый торт от Морганы
Торт "Медовик" от rsvek
Медовик со сметанным кремом от Санечка
Медовый торт от СанечкаА
Мистер Бисквит по мотивам "Цветного галаретковца от Olila" от Кулюки
Тортик Моргана от Морганы
Морковный тортик от m2602
Морковный тортик от m2602
Морковный тортик от Ирулька
Морковный торт Рюбли от Фисташшка
Торт Мраморный от Lyulyu
Торт "Мышиный Пир" от Hellena
Торт Наслаждение от Анет24
Негр в пене от Омуль (фото) Ещё
Торт "Нежное облако" от Ирины Кутовой От Olila
Тортик "Нежность" от You (фото)
Ореховый пирог без муки от Фламены от Макар
Ореховый тортик с вишней от Olila (фото)
Ореховый тортик по рецепту моей прабабушки от КремБрюле
Ореховый торт для папы от Juliya
Торт "Панама" от LIRA70
Перламутровый медовик от иринэ
Персиковое чудо от bosya
Персиковая нежность от Hellena
Торт "Плюшевый" от Моргана
Торт "Поль Робсон" от LIRA70 (фото)
Торт "Поль Робсон" от ВикторияБекхем
Поцелуй мулата от ulena
Торт "Прага" от Plusha
Торт Прага от Макар Прага от Макар (фото ЕленаБо) Две вариации торта "Прага" от Макар (от Juliya) (фото) Торт Прага от Hellena Тортик Прага от анныК по рецепту Макар
Торт "Прага" от LIRA70 (фото) Прага от LIRA70 еще Прага от LIRA70
Торт Прага от Лепик Прага от NataVlas
торт Прага от Саяногорочка
Тортик, по мотивам Праги от Макар от Раинди
Торт Прага от СанечкаА
Пражский торт от Lyulyu
Праздничный торт от Андреевны
Просто тортик от Ирены
Простой маковый торт от Макар
Пряничный бисквит от Лика-Скрат от Lola (фото)
Торт "Птичье молоко" от Настюнька (фото)
Торт Птичье молоко от Мадамы Ещё
Торт "Пражский" от Шепот
Торт "Пьяная вишня" от bubo4ka
Торт Санчо-Панчо медово-сметанный от МаДаМа
Торт Санчо (Панчо) от МаДаМа Фото от Настюнька Фото от Загадошны
Торт Санчо-Панчо от Barbariscka
Торт "Санчо-Панчо" от ЛАРА74
Торт Санчо Панса с ананасом от Умочка
Тортик Панчо от Olila Фото
Торт Панчо от ИлЛария
Торт "Панчо" от ragood
Торт "Панчо" от Элария
Торт Пиво с раками от Hellena
Торт "Птичье молоко" от Элария
Праздничный яблочный торт от ЮлияСК
Пьяная вишня от Макар
Торт "Раффаэлло" от Макар
Торт "Рождество у бабушки" от Anutatuta
Тортик Смайлик от Макар
Сказочный торт от Кошь(фото)
Торт Снежная королева от Hellena
Сборная солянка от Макар
Торт Сметанник от Марусясергеевна От annaK От april19 От Sunstroke
Сметанник от Макар Сметанник от Макар в моем исполнении Juliya От Нигуля От OlgaVS
Сметанник "типа" от МаДаМы
Торт Сникерс от viakos
Торт Сникерс от Моргана
Торт Скорпиошка от Морганы
"Торт из свеклы" ссылка от Plusha (фото)
Торт "Согласие" от LIRA70 (фото)
Торт "Солнышко" от Plusha (фото)
Торт с клубникой и муссом из белого шоколада от Homa
Торт с советских времён от НатаШ
Торт Стася от Lyulyu
Торт "Трезвая вишня" по мотивам "Пьяной вишни" от anna100 (фото)
Тирамису от МарусяСергеевна
Тортик Творожно-лимонный от irarosl
Тройной шоколадный торт от KatiushaD
Торт Tres leches "три молока" от СанечкаА
Торт "Три шоколада" от Hellena
Трехслойный кокосовый торт от Daze
Торт "Трехслойный" от Элария
Торт Тянучка от LIRA70
Торт Тыквенный трюфель от СанечкаА
Тортик от Moonlike
Тортик от Моргана
Тортик-импровизация от Olila (фото)
Торт Улыбка негра от Ирены
Финиковый торт со сливочным кремом от Моргана
Торт Фонтан желаний от Barbariscka
Торт Цветной галаретковец от Olila
Торт "Цыган" от olejaKr
Торт Чародейка от Андреевны по рецепту Сэнди (маленькая мультя)
Торт Чародейка от Макара по рецепту Сэнди (большая мультя)
Торт Чародейка в снегу от Макар
Торт Чародейка (от Андреевна) в исполнении Омуль
Торт Чародейка от СанечкА
Торт А-ля Черный принц от Olila (фото)
Торт Черный Принц от Новокузнечанка
Торт Кукурузный "Чёрный принц" от Скрат
Торт "Черный принц" от irarosl (фото)
Торт Чёрный принц от Макар
Торт"Черный принц" от Сэнди
Торт "Черный принц" от Красавица (фото)
Черный принц от ОлюннькаОт Омуль
"Черемуховый торт" от Моргана (фото)
Черешневый торт от NastyaChai
Торт Шахматный торт от CJulia (фото)
Шварцвальдский торт от Макар
Торт-шкатулка от Мавка (фото)
Торт-шкатулка с малинкой от Vitulia (фото)
шоколадного дессерта аля брауни от origami
Торт, бисквит на кипятке от Кирусик
Шоколад на кипятке от Моргана (фото) , вариант от МаДаМа (фото) От HellenaОт AmazonkaJ От Нигуля Шоколад на кипятке от Яшмы Шоколад на кипятке Банановый от Нигули Шоколад на кипятке от Мадама
Шоколад на кипятке от Андреевна. для тех, у кого маленькая мультя.
Шоколад на кипятке от okrikso
Торт Праздничный Шоколад на кипятке от Морганы
Шоколадный торт КУСИ или Гормон счастья от Макар
Шоколадный тортик от You (фото)
Торт шоколадный с кремом из молочного и белого шоколада от Hellena
Шоколадное лакомство от Homa
Шоколадно-абрикосовый торт от Макар
Шоколадно-апельсиновый мусс от Морганы
Шоколадно-клубничный торт от Морганы
Тортик шоколадно-клубничный с чудо-кремом от Ellian (фото)
Шоколадно-ореховый тортик от Костик (фото)
Шоколад от Гаши от МаДаМы
Торт "Шоколадно-смородиновый" от Макар
Торт "Шоколадная смородинка" от Моргана
Шоколадно-тыквенный торт от Макар
Шоколадный обманщик от Илги
Шоколадный обманщик от Илги (ленивый вариант) От Умочки
Шоколадный торт с трюфелями от LIRA70
Шоколадный торт. Light version. от IRKO
Шоколадный торт "вкусненький" от ElenaIrl
Шоколадный тортик от СанечкаА
Тройной шоколадный торт от IRKO
Торт "Экспромт" от Мейта
Торт Ягодный сезон от Макар
Торт Ягоды в облаках от Марфуши
Торт "Янтарная роза" от Моргана
Ультимативный шоколадный торт от Инны innok от nukri
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Показать ссылку этой темы 13.08.2009 - 18:53 Распечатать
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Бисквиты
Как приготовить бисквит? (ссылки на мастер-классы)
Кулинарные хитрости (бисквит)
Мастер-класс по бисквиту от Андреевны
Апельсиновый бисквит от Кроша
Бисквит "Дачный" от Ямайка
Бисквит без разрыхлителя от Tarat (фото)
Бисквит кофейный с грецкими орехами от Жануля (фото)
Бисквит маковый от Lyulyu
Бисквит на сгущёнке от Андреевна
Бисквит от Homa
Бисквит от yanina
Бисквит от You
Бисквит от Андреевна
Бисквит от Морганы в пересчете на маленькую мультиварку от Андреевна
Бисквит от ЕленаБо
Бисквит от Мулюба
Бисквит с манкой и йогуртом от Lyulyu
Бисквит молочный от Barbariscka
Бисквит "Медуза" от Кулюка
Бисквит от Франциски, в исполнении стефани
Бисквит быстрый от marele
Бисквит классический от INDY
Бисквит от натусичка
Бисквит от Пупсень
Бисквит с кремом из белого шоколада и цукатами от Кулюка
Бисквит на белках от bubo4ka
Бисквитный тортик от Светла77 (фото)
Бисквитный тортик со сметанным кремом и ананасами от Nikysia (фото)
Карамельный бисквит (Шаром покати) от Жануля
Кокосовый бисквит от LIRA70
Кокосовый бисквит с шоколадом от Люси light225 от nukri
Кофейный бисквит от Homa
Медовый бисквит от ирилия
Пирог-бисквит для диабетиков от promak
Порционные бисквиты с желе из нектара манго с кусочками груши от anna100 (фото)
Пряничный бисквит от Лика-Скрат от Lola (фото)
"Пьяный" бисквит с мартини и мандаринами от Омуль
Шифоновый бисквит от Ахтуба
Шоколадный паровой бисквит от Новокузнечанка (фото)
|Макар
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Кексы и маффины
Отличия кексов и маффинов от Анны100 Ещё от lusek
Ананасовый кекс от Filomena123
Английский кекс от Lola (фото)
Апельсиновый кекс с маком от Kedra
Апельсиновые маффины от Сэнди в исполнении Моргана (фото)
Ароматнейший кекс из овсянки от Кроша
Баба-Яга от Jazzinitup (фото) От Кроши
Баба-Яга от Jazzinitup (для маленькой мульти) от Андреевна
Баба-яга в исполнение КуМа
Банановая зебра от вкуснатища (фото)
Банановый кекс от Моргана
Банановый кекс от Olila (фото)
Банановый кекс в мульте от Olila в исполнении Нигули
Банановый кекс от filichita по рецепту Кутовой От Леськи Ещё
Банановый кекс с маком от Sokolova в мульте
Банановый кекс с маком и абрикосами от Fomich
Банановый кекс от Fomich
Быстрый банановый кекс от Новокузнечанка (фото)
Быстрый банановый кекс (от Новокузнечанки) в исполнении Омуль
Банановый обалденный кекс с Бейлизом от Кроши
Банановый кекс без миксера и молочного от Mousy
Вариация кекса с корицей от lusek (фото)
Вишнёвый кекс с маком от Эмоция (фото)
Воздушный кекс с вишней и шоколадом от Элария
Грушево-имбирный кекс от Кроши (по рецепту lusek)
Зебра от GruSha (фото)
Зебра от Андреевны
Зебра от Hellena (фото) От Нигули
Йоркширский чайный кекс от Омуль
Какао-кейк без яиц на кефире/молоке (пирог/кекс) от БАРХАТ
Кекс апельсиновый от Любастик24
Кекс вишнёвый с овсяными хлопьями от Olila
Кексик от Вивальди
Кекс грушевый с желе от anna100 (фото)
Кекс "дачный" от Новокузнечанка (фото) От Мейты Кекс Дачный с клюквой от Rira
Кекс лимонный от Лелишна
Кекс-маффин от april19
Кекс из морковки от ЕленаБо (фото)
Кекс минутка от Леська
Кекс Минутка от Леськи в исполнении rsvek
Кекс на 3 желтках (как у Lusek) от Juliya
"Кекс на яблочном пюре со специями и орехами" от anna100 (фото) , замена жиров на яблочное пюре. Совет от anna100, ещё
Кекс ореховый от AnnaSevashova
Кекс от Dary74
Кекс от КуМа
Кекс полуфабрикатный от nukri
Кекс по-фински от Светла77, Вариант от Plusha (фото)
Кекс-пряник от НатаШ (фото)
Кекс секретарский от Омуль
Кекс с вареньем от ЕленаБо от Андреевна От Макар
Кекс с вареньем от Swetланка
Кекс с вареньем и изюмом от LIRA70
Кекс с вишней от Barbariscka
Кекс с вишнями и шоколадом от Любастик24
Кекс с желе от AnnaSevashova (фото) , Вариант-2 от AnnaSevashova (фото)
Кекс с кабачками от Sokolova (фото)
Кекс с клюквой и яблоками от Olila (фото)
Кекс с консервированными ананасами от LEDI
Кекс с корицей (и всякой вкуснятиной) от Basyuta (фото) От irarosl
Кекс с корицей от Riola
Кекс "Лимонно-маковый" от Борисыч
Кекс с маком от Gven
Кекс с маком и клюквой от Olila (фото)
Кекс с маком и яблоками от Olila (фото)
Кекс на белках от bubo4ka
Кекс/пирог с кефиром и вареньем от Бархат
Кекс тыквенно-яблочный от Борисыч
Кекс с цукатами от Януся
Кекс с зернистой горчицей от Омуль
Кекс с черносливом от Olila (фото)
Кекс с шоколадом от Dary74
Кекс с шоколадом от Dary74
Кекс с шоколадом и грецкими орехами от Lyulyu
Кекс к чаю от Barbariscka
Кекс с яблоками и орехами от Olila (фото)
Кекс с яблоками и орехами от Новокузнечанка (фото)
Кекс с яичным ликером от Kudrika
Кекс "Столичный" от SANY (Basyuta) (фото)
Кекс "три желания" от Орёл (фото) От Кроши
Кекс универсальный от Barbariscka
Кекс универсальный от Beregina
Кекс Фруктовый коктейль от Hellena (фото)
Кексик "чайный" от ЛарисаБ
Кекс "Шоколадный чипс" от Моргана (фото)
Кекс-экспресс с финиками от Эмоция (фото)
Кекс "пусть всегда будет солнце!" от ЛарисаБ
Клафутти от cherreshnya (фото)
Клафутти от Новокузнечанка (фото)
Клафутти с фруктами от Борисыч
Клафутти с фруктами от Пакат
Коврижка заварная от Хитрая
Летний кекс с желе от AnnaSevashova (фото)
Леках (Пряная коврижка на меду) от Лиры70
Лимонный кекс от Ирины Кутовой и Flosik
Лимонный кекс от Кроши
Маковый кекс с лимонным сиропом от LIRA70
Малиново-лимонный маффин от anna100 (фото)
Маффин с белым щоколадом и ягодами от Сэнди в исполнении Sokolova (фото) , ссылка на рецепт от Сэнди, совет от Сэнди. Вариант от Sade (фото)
Маффин из того что было от ЕленаБо(фото)
Маффин с чёрным крыжовником (замороженным) от Хелены
Медовая коврижка со сливами от ilga (фото)
Медовик от Моргана, фото
Медовик от irarosl по рецепту Морганы
Медовик от Шулы от lusek (фото) , Фото Иpena Медовик от Шулы от Скрат(фото)
Медовый кекс от Ирины и Zlatovlaska
Мокрый апельсиновый кекс от Plusha, фото, Вариант от Моргана (фото)
Морковная коврижка с изюмом от Vitulia
Морковный кекс от Homa
Наммура по рецепту Верочки-crimchanca от Lola (фото)
Наммура от Мадамы
Овсяный кекс с курагой от filichita по рецепту Кутовой
Овсяной кекс с курагой Ирины Кутовой от Нигули
По мотивам Шоколадных кексиков с сушеной вишней от sonulya от ЕленаБо (фото)
Польская Бабка (Бабуня) от Jazzinitup (фото)
Польская бабка от ЕленаБо (фото)
Пряник от Кроши
Розмариновый итальянский кекс от Кроши
"Пятнистый дик" - старинное английское блюдо от Lola (фото)
Свекольный кекс с семечками от Кроши
Сметанный кекс с вишней и душистым перцем от Омуль
Ссылка на "Сфуф" от маркоша (фото)
Ссылка на "Творожный кекс от Сэнди" от Иpena (фото)
Творожный кекс от Андреевна От Кулюки
Творожный кекс от Новокузнечанка (фото)
Творожный кекс с вишней от Санечка
Тминный кекс от Homa (фото)
Тыквенный кекс "Веснушка" от bubo4ka
Универсальный кекс от ЕленаБо (фото)
Финиковый кекс от РыбaБaскервилей
Финиковый кекс от bubo4ka
Хлебный кекс от Ирулька (фото)
Чадейка от Кроша
Швейцарский морковный кекс от Shishanti
Шоколадно-лимонный кекс от Килька
Шоколадный десерт "истина где-то рядом" от Mamarishka (фото)
Шоколадный кекс от Шулы от Новокузнечанка (фото) От Askezza
Шоколадный кекс с изюмом и корицей в глазури от DimensioN
Шоколадные кексы с грецкими орехами от Dary74
Шоко-пирог Шулы от Basyuta (фото)
Яблочный кекс к завтраку от Львица(фото)
Яблочный кекс от Lyulyu
Яблочный кекс с шоколадом (От Шулы Модан) от Basyuta (фото)
|Макар
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Манники
Малиновый манник от Нигуля
Манник от Daystar от Иpena (фото)
Манник от Gri
Манник от Дудочка (фото)
Манник без масла от вареники
Манник от Мандаринка (фото)
Манник от Омуль (фото)
Манник от Олюннька
Манник от Plusha
Манник на йогурте от Кроши
Манник шоколадный с корицей от Омуль
Манник от Светла77 (фото)
Манник от АтлантидаМ
Манник от Lenchik051167
Манник-зебра от Леськи
Манник с корицей и яблоками от Омуль (фото)
Манник с куркумой и кардамоном от Remendios
Манник с яблоками и вишней от Lyulyu (фото)
Манник с яблоками от shatenka (фото)
Манник шоколадный от Светла77 (фото)
Манник с яблоком и корицей от Омуль
Манник Зебра от Лелик
Манный пирог от Евы от LEDI
Манный пирог с яблоками (сплошная утилизация) от Гну
Миндально-апельсиновый манник от Ирулька (фото)
Сибирский манник от Плюшка (фото)
Классический манник от СанечкаА
Клубничный манник от Mousy
Печенье
Кантуччини от РыбaБaскервилей
Шоколадное печенье Трюфели от Ayn, только адаптированное для МВ от Кулюки
Куличи
Кулич Венский от Кроши
Кулич в мультиварке от Борисыч (фото)
Кулич масляный от ЕленыБо от Кроша
Кулич-кекс от Una
Кулич на топленом молоке от Умочки
Кулич от ЕВКА
Кулич простой классический от Дудочка (фото) От ЕВКА
Куличи от vol4enok, фото
Кулич с изюмом от Lyulyu
Кулич в мультиварке и пасха от Ilga
Кулич от innocenteyes
Рецепт "Кулич в мультиварке" от Tatalo4ka
Пасхальный куличик от Sunstroke
Ромовая баба в мультиварке от Кроши В мультиварке от МаДаМы
Шоколадный манник с вишней от Мультяшники
|Макар
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Хлеб в мультиварке
Аля Фокачча от Светы (Гну) от Fomich
Бородинский для ленивых в МВ от Кроши
Бородинский хлеб от Nelis
От Хелены в МВ
Вестфальский в мультиварке от Кроши
Выпечка хлеба от Golden (фото)
Каравай в мульте от Кроши
Каравай (Дарницкий) от Линоррра
Хлеб картофельный в мультиварке от loveasia
Кукурузный содовый хлебушек от Lola (фото)
Немецкий ржаной содовый хлеб с тмином (диетическая версия) от Кроша
Пина Колада от ЕленаБо
Простейший хлеб от Lola (фото)
Ржаной хлеб от ЕленаБо (фото)
Ржаной хлеб в мульте по мотивам от Елены Бо от Макар
Содовый хлеб с ржаной мукой от Кроша
Содовый (без дрожжевой) хлебушек с овсяными хлопьями от Кроша
Сладкий черный хлебушек с изюмом. от ЕленаБо
Сырная лепёшка с тмином от ilga
Тыквенный хлеб-кекс от Кроша
Хлеб от РыбaБaскервилей
Хлеб Нарезной от Сэнди в МВ
Хлеб нарезной от Сэнди в мультиварке..Делала Надена
Хлеб нарезной от Сэнди в мульте от irarosl
Хлеб от Борисыч
Хлеб от Пакат
Хлеб от Umkin
Хлеб в мультиварке от NATALI7
Хлеб-пирог с сыром, каперсами и беконом от Моргана (фото)
Хлеб пшеничный Основной в мультиварке от Гну
Хлеб пшеничный творожный "Нежный" от Ромы в мультиварке от Кроши
Хлеб ржаной заварной в мультиварке от Сэнди
Хлеб с яблочным пюре и грецкими орехами от Кроши в мульте
Чёрный барон в мультиварке от Гну
Хлеб с кунжутом от Raduga0005
Лепешки Tortillas как основа для изумительных блюд от bobusya
Тесто для лазаньи от Plusha
Тесто для пельменей, штрумбов,... от Tancha
Тесто для пельменей на кефире от Андреевна
Тесто для пельменей на кефире от Борисыч
Тесто для пиццы от МарусяСергеевна
Хрущёвское тесто
|Макар
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Чиз-кейки
А*ля чизкейк от Lola (фото), он же Пенсильванский
Пенсильванский чизкейк от LOLA от filichita От иринэ
А*ля чизкейк от Lola, он же Пенсильванский в исполнении yuliairu а-ля чизкейк от Пяточка от Homa
Чизкейк Пенсильванский из от Hellena
"Минималистический" Чизкейк" от Сэнди (фото)
Пудинг-Чизкейк ванильный от вареники
Чизкейк ананасовый от МаДаМы
Чизкейк в маленькой мультиварке от anna100(фото)
Чизкейк двухцветный от Сэнди
Чизкейк диетический от klavusja
Чизкейк из Вуко (или Буко). Фото lusek, пояснение
Чизкейк из маскарпоне без основы от lusek
Чизкейк из рамы с огурчиками и зеленью от МаДаМа
Чизкейк из сливочного творожка альметте от Olila
Чизкейк Клубничный от Сэнди
Чизкейк Нежный от Olila
Чизкейк от МаДаМа (фото)
О чизкейке от Анны100
Чизкейк трёхслойный от Olila
Чизкейк от Андреевна
Чизкейк от ресторана Junior’s от Filomena123(фото)
Чизкейк из творога с маскарпоне от anna100 (фото)
Чизкейк с белым шоколадом от Lola (фото)
Чизкейк с белым шоколадом от Анны100
Чизкейк с клубничными цукатами и черным шоколадом. от Анны100
Чизкейк с кокосовой основой от Lyulyu (фото)
Чизкейк с манго и кокосом от Lyulyu
Чизкейк Мраморный от Анны100
Чиз-кейк с сыром Гауда от Lyulyu (фото) , уточнения от lusek
Чизкейк с шоколадом от Макар
Чизкейк с шоколадом от Сэнди
Чизкейк Юбилейный от Анны100
Чиз-антикриз Кофейно-шоколадный от natamylove
Чиз-антикриз "Неженка" от Кулюки
Ленивый антикриз от Омуль
Чиз "Флёр де лис" от Нигули
Чиз аля Джаз от Hellena
Фото чизкейков от Basyuta
Чиз кейк "Нью-Йорк" (фото) от Премьера
|Макар
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Блюда из творога
Венгерская ватрушка от GalkaP
Вермишелево-творожная запеканка "Наскребла по сусекам" от Нигуля
Грушевый творожный пирог с корицей от Кулюка
Детсадовская творожная запеканка с вермишелью от Скрат
Запеканка от Премьера
Запеканка творожная от Alens
Запеканка "Практически Зебра" от Моргана
Запеканка с изюмом от GruSha
Запеканка творожная с изюмом от Бархат
Запеканка творожная от Hellena (фото)
Запеканка шоколадная от OlgaVS
Котлеты из творога с зеленью от Кулюки
Королевская ватрушка от IRKO
Кокосово-творожный пирог от marele
Ленивые варенички от Надёны
Лениво-настоящие вареники от вареники
Очень простая творожная запеканка от ЕленаБо (фото)
Паровые сырнички с ягодой от Кулюки
Пирог творожный с апельсином от nukri
По мотивам *Пирог *Жираф* от Оля Bronny* от МаДаМа
Пудинг "Ягодный микс" от Яшмы
Пышная творожная запеканка от ЕленаБо (фото)
Рецепт творожной запеканки "Творопыш" от Львица
"Russische Zupfkuchen (пирог с творожной начинкой)" от Кроша
Самая быстрая запеканка от GruSha
"Снежки" с начинкой или ленивые вареники от viakos
Сырник от Olila
Сырнички от Nikysia (фото)
Сырники от Juliya
Творожная ватрушка от Alenionok
Творожное желе в мультиварке от Омуль
Творожная запеканка от СолнышKо
Творожная запеканка от LenaChudo От Таняя
Творожная запеканка от Olila (фото)
Творожная запеканка от Ирочек
Творожная запеканка от маркоша
Творожная запеканка от Мейта
Творожная запеканка от filichita
Творожная запеканка от Софочки
Творожная запеканка от Яшмы
Творожная запеканка от Дилана
Творожная запеканка от bxagha
Творожная запеканка-манник от Мейты
Творожная запеканка с вермишелью от Георгиевна (фото)
Творожная запеканка с кукурузными хлопьями и курагой от irarosl От Sunstroke
Творожная запеканка с макаронами от Una
Творожная запеканка с морковью от Борисыч
Творожная запеканка с помидорами и базиликом от viakos (фото)
Творожная запеканка с яблоками от Надены
Творожная запеканка от Тиши
Творожная запеканка для Димы от технолог
Творожная запеканка с черникой от marele
Творожная запеканка минималистическая от Омуль
Творожная запеканка "Нежная" от Гну
Творожная запеканка-суфле от СанечкаА
Творожная импровизация с персиками от Juliya (фото)
Творожная импровизация от neigra
Творожная красота от Oxanini. Вариант от Омуль (фото) Ещё от Омуль
Творожная красота от Oxanini от Макар
Творожник "Грушевая нежность" от ТОТОРО
Творожник клубничный от Сэнди (фото)
Творожник с абрикосами и сметаной от ilga (фото)
Творожник с изюмом и яблоком от Vitulia (фото)
Творожник с сухофруктами от Сэнди (фото)
Творожник с черешней и сметаной от Ilga (фото)
Творожник с черникой от Львица (фото)
Творожно-марципаново-маковый пирожок от Tira
Творожно-рисовая запеканка от Новокузнечанка (фото)
Творожное чудо от Hellena
Творожный пирог с абрикосами "Нежный" от GruSha (фото)
Творожный пирог со сливами от lyuca
Творожный пирог с черникой от Макар От МаДаМы От Морганы
творожный пирог с черникой от irarosl
Творожный пирог от Daze
+Творожный тортик от Lola (фото) От Dary74
+Творожный пудинг от Lola (фото)
Творожный пудинг с персиками от Сэнди (фото)
Творожник цитрусовый от ilga
Тыквенно-творожная запеканка с апельсинами от СанечкаА
Умопомрачительно вкусный творожный пирог от ilga
Финский творожный пирожок от вареники, уточнение
Шоколадно-творожное изумление от Яшма
|Макар
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Запеканки, пудинги...
Гречневик от вареники (фото)
"Если Ваши детки не доели" от Кулюки
Запеканка гречневая от GruSha(фото)
Запеканка за 5 минут от Моргана(фото)
Запеканка " Южная" от Plusha
Запеканка "Брокколи с ветчиной" от irarosl
Запеканка "Ёжики в капусте" от anna100 (пошаговые фото)
Запеканка "Светофор" от CJulia (фото)
Запеканка "Практически Зебра" от Моргана
Запеканка из витых рожков от Una
Запеканка с капустой от ambika
Запеканка из квашеной капусты с картофелем Мандаринка (фото)
Запеканка из рыбы от Lola
Запеканка из цветной капусты от Настюнька
Запеканка картофельная от Plusha
Запеканка картофельная с куриными потрошками от anna100
Запеканка "Мечта эмира" от Макар от Sokolova
Запеканка овощная трёхслойная от Plusha
Запеканка по-домашнему ( толстая пицца) от AnnaSevashova
Запеканка с изюмом от GruSha
Запеканка с картофелем и мясным фаршем от Renochka
Запеканка творожная от Hellena (фото)
Запеканка шоколадная от OlgaVS
Запеканка по таймеру от Марго5555
Запеканка по таймеру с яблоками и маком от Яшма
Запеканка по-китайски от pikasso
Капустная запеканка без хлопот от Гну
Капустная запеканка от klavusja
Картофельная запеканка с цуккини от Lyulyu
Картофельная запеканка от loveasia
Макаронная запеканка от shatenka
Макаронный пудинг с тушёнкой от паниМоника
Мандариновая запеканка от GruSha
Морковно-тыквенная запеканка от OlgaVS
Нежная творожная запеканка от Омуль
Овощная запеканка от Olila
Овощная запеканка от Hellena (фото)
Овощная слоёная запеканка от Maritusik
Очень простая творожная запеканка от ЕленаБо (фото)
Пшенник с ягодами от вареники (фото)
Пышная творожная запеканка от ЕленаБо (фото)
Пудинг творожно-рисовый от жужелка
Рецепт творожной запеканки "Творопыш" от Львица
Рисовый пудинг с изюмом от Gven
Самая быстрая запеканка от GruSha
Твороженная запеканка от СолнышKо
Творожная запеканка от LenaChudo От Таняя
Творожная запеканка от Olila (фото)
Творожная запеканка от Ирочек
Творожная запеканка от маркоша
Творожная запеканка от Мейта
Творожная запеканка с вермишелью от Георгиевна (фото)
Творожная запеканка с кукурузными хлопьями и курагой от irarosl
Творожная запеканка с макаронами от Una
Творожная запеканка с морковью от Борисыч
Творожная запеканка с помидорами и базиликом от viakos (фото)
Творожник с черешней и сметаной от ilga
Творожная зареканка с яблоками от Надены
Творожно-рисовая запеканка от Новокузнечанка (фото)
Творожно-тыквенная запеканка от Санечка
Творожный пудинг от Lola (фото)
Твородный пудинг с апельсиновым соусом от СанечкаА
1 раз(а) поблагодарили за это сообщение: ирушка
|Макар
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Блюда из риса и макарон
Гнезда от GruSha (фото)
Гнезда с соусом: " что было под рукой!" от Хелены
Макароны-гнезда с грибным соусом от Gven
Макароны "Чистим холодильник" от Мадамы
Макароны по-Мадамину от Леськи
Макароны с сосисками от crash
Макароны с печенью от kseniя
Рис с фруктами от ambika
Рисовые шарики от Моргана (фото)
Рисово-сырные котлетыот
Роллы от Новокузнечанка (фото)
Суши от МаДаМа, пояснение, коментарий Ellian, фото МаДаМа, фото Надена
Суши от Нигуля
Молоко и молочные продукты
Домашний творог от LenaV07
Жареный адыгейский сыр с помидорами от yanbor
Жареный сыр в кляре и сухарях от vma (пошаговые фото)
Йогурт от Андреевна
Йогурт от Андреевна
Йогурт от Елены Бо, уточнение, ещё. Комментарий от Lyulyu, от ЕленаБо
Йогурт (самый простой способ) от ЕленаБо (фото)
Йогурт натуральный от Hellena От Яшмы От Омуль
Йогурт из молока 2,7% от tvum
Йогурт от apelsyn
Какао от Скрат
Красная творожная масса от Lyulyu
Молоко топлёное от Zlatovlaska
Топленое молоко из мульти от Basja
Молочная лапша от smesharik
Ряженка от smesharik
Ряженка от Basja
Ряженка от JuliaAina
Топленое масло от Майка
Творог в домашних условиях от didusya
Творог из топлёного молока от Хель
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|Макар
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Показать ссылку этой темы 13.08.2009 - 19:00 Распечатать
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Гурман
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Регистрация: 7.02.2008
Откуда: г. Чехов-2 Московской обл.
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Крем, джем, варенье, сгущёнка, глазурь
Ванильный соус от Иpena
Варенье абрикосовое I от Ilga (фото)
Варенье абрикосовое II от Ilga (фото)
Варенье из абрикосов от Natusi (фото)
Варенье, джем из абрикосов от OlgaVS
Варенье из вишни(сливы) от ilga (фото)
Грушовое варенье в мультиварке от Андреевна(фото)
Джем из чёрной смородины от Андреевна
Джем из кабачка, лимона, апельсина и банана от nukri
Заварной крем от Новокузнечанка
Клубничное варенье от Ирулька, комментарии от Андреевна
Крем "Nuts" от Европа
Крем для бисквита от Una
Крем из сливок "д-р Оеткер" от Homa
Крем из сыра Буко от Светла77
Крем сливочно-заварной от Настюнька
Крем сметанно - зефирный от Скрат
Крем зефирный или с пастилой от Анны100
Три зефирных крема от Макар
Крем сметанный пышный от Nadi
Лимонная глазурь от Homa
Пареная черника от nattta
Сахарная глазурь от Скрат
Секретики желе и взбивания сливок от Макар Ещё
Сгущёнка от m2602
Сгущенка в Мультиварке от ilga
Сгущенка низкокалорийная от CJulia
Сливочные и сметанные кремы от Макар
Творожный крем и ганаш от Dinushka
Универсальная шоколадная глазурь от Бриошь
Шоколадная глазурь от Светла77, уточнения
Десерт
А*ля Нутелла от Морганы
Грушевый десерт от Gven
Десерт из груш "Сладкая жизнь" от Львица
Компот из сухофруктов от ДикаяХозяйка
Пудинг от Natycia
Творожный десерт - абсолютно белорусский от Пакат
Пятнистый Дик от Lola
Цукаты из апельсиновых и лимонных корок от ilga
Щербет от Lola (фото)
Печёные яблочки от ilga
Яблочки с брусничкой от ДикаяХозяйка
Десерт из кураги и яблок от ilga
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Чай
Массала-чай от Яшма
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|Макар
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Показать ссылку этой темы 13.08.2009 - 19:01 Распечатать
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Сейчас Offline
Гурман
Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 3 300
Спасибок: 35
Пользователь №: 17 405
Регистрация: 7.02.2008
Откуда: г. Чехов-2 Московской обл.
|
ПОСТНЫЕ БЛЮДА
Первые блюда
Борщ постный (диетический) от Борисыча
Борщ с фасолью от Barbariscka
Грибной супчик от LenaChudo
Грузинский суп из красной фасоли-лобио от Barbariscka и еще лобио от Barbariscka
Немецкий суп-айнтопф от Вивальди
Постные щи из кислой капусты от Львица
Постный борщ от Борисыч
Постный борщ от Pucci
Постный борщик от Ellian (фото)
Постный обед от Борисыча
Постный овощной супчик от lyuca
Постный супчик из сушеных грибов от april19
Свекольник
Суп из красной фасоли от swema
Суп имени капусты LuNANA
Суп - пюре из цветной капусты от babusya
Вторые блюда
а-ля "Запеченая фасоль по македонски - гравче-тавче" от Iraida
Брокколи в режиме"Плов" от Homa (фото)
Бурый рис от yanbor
Бурый рис с грибами от Омуль
Вареники с картошкой ( паровые) они же "колхозники" от Борисыч
Винегрет на пару от yanbor
Голубцы постные от Львица (фото)
Голубцы ленивые постные от Zaikinahozyaika
Животина морская с замороженными овощами от Борисыч
Картошечка от Зимнуховочка
Картошка с грибами от Пух
Каша "дубинушка" от Lola (фото)
Лобио от Хель (фото)
Луби от Скрат (фото)
Монастырская каша от Хель, фото
Обалденная гречка от ЕленаБо
Овощной соус с бамией от Львица (фото)
Пельмени от Hellena Еще от Кроши
Перцы фаршированные рисом и грибами от elka34
Плов с соевывм мясом от Борисыч
Постные вареники с картошкой от Львица (фото)
Ризотто с грибами от Lyulyu
Соте овощное постное от ЕленаZ
Тушёная капуста от irulya
Тушёная капуста от Вивальди
Тушёная фасоль от Пух
Тушёные овощи от tatyanak
Фруктовый плов от Homa (фото)
Цветная капуста на пару от bobusya
Шикарное овощное рагу от Иола
Постная выпечка
Медовый пирог с грецкими орехами (постный) от mongoose
Печенье постное от Борисыч
Постная шарлотка от Кроши
Постная апельсиново-медовая коврижка от Fomich
Постный кекс от didusya (фото)
Постный капустный пирог от Fomich
Постная кофейная коврижка от Лелишна
Постная медовая коврижка с орехами и корицей от Лелишна
Постный пирог с капустой от Борисыч (фото)
Постный яблочный пирог от Борисыч
Сухой яблочный пирог(постный вариант без масла) от Фомич
Тертый пирог с вареньем от didusya
1 раз(а) поблагодарили за это сообщение: Steisy